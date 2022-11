Inglaterra vs Irán cobertura en VIVO: ingleses golearon 6-2 en su debut en Qatar 2022

Las selección de Inglaterra se impuso con total claridad 6-2 a Irán en partido válido por el Grupo B de la copa del mundo Qatar 2022.

Para los ingleses marcaron Jude Bellingham a los 35′, doblete de Bukayo Saka a los 43′ y 62′, Raheem Sterling a los 45′ + 1′, Marcus Rashford a los 71′ y Jack Grealish a los 89′. Para los iraníes descontó Mehdi Taremi a los 65′ y a los 90′ + 12′.

El partido fue dominado de principio a fin por la escuadra inglesa.

La previa

Inglaterra vs Irán Mundial Qatar 2022, es el primer partido de la segunda fecha del mundial, que comenzará el lunes 21 de noviembre. Además, este partido marcará el inicio del Grupo B de Qatar 2022 que comparte con las selecciones de Estados Unidos y Gales.

Ya faltan pocos para disfrutar del Inglaterra vs Irán por la Copa del Mundo 2022, por eso te dejamos todos los datos, fecha, horarios y te contamos si podrás ver en vivo Inglaterra vs Iran por Latina TV ¡Empecemos!

El Inglaterra vs Irán 2022 comenzará a las 8:00 AM hora de Perú el lunes 21 de noviembre, siendo el primer partido de la segunda fecha de la Copa del Mundo, después del partido entre el seleccionado inglés e iraní, podrás disfrutar del Senegal vs Países Bajos Mundial 2022 a las 11:00 AM y el Estados Unidos vs Gales Qatar 2022 a partir de las 2 de la tarde.

Todos los horarios del Inglaterra vs Irán Mundial Qatar 2022, para el resto de países te los dejamos a continuación:

Perú: 8:00 AM

Argentina: 10:00 AM

Brasil: 10:00 AM

Bolivia: 9:00 AM

Colombia: 8:00 AM

Chile: 9:00 AM

Ecuador: 8:00 AM

Estados Unidos: 9:00 AM

México: 7:00 AM

Paraguay: 9:00 AM

Uruguay: 10:00 AM

Venezuela: 9:00 AM

Qatar: 16:00 PM

Nota: Los horarios de los partidos del Mundial Qatar 2022 en Perú, serán desde las 5:00 AM, 8:00 AM, 10:00 AM, 11:00 AM y 14:00 PM.

¿En qué estadio jugarán Inglaterra vs Irán mundial 2022?

El partido de Inglaterra vs Irán Mundial 2022 se jugará en el Estadio Internacional de Khalifa ubicado en la Ciudad de Doha, siendo una de las 8 sedes para la Copa del Mundo de Qatar.

Ciertamente se trata de un de los estadios Qatar 2022 con más historia de este Mundial, ya que su construcción se remonta a 1976, desde entonces el Estadio Internacional de Khalifa ha sido la sede de varios certámenes deportivos de gran importancia cómo los Juegos.

Sin embargo, para 2017 el Estadio Internacional de Khalifa había sido totalmente renovado y abierto nuevamente desde 2014, para recibir la Final de la Copa del Emir 2017. Por lo que, ha sido el primer estadio en estar listo para Qatar 2022, y de los pocos que no serán desmantelados o demolidos después de la Copa del Mundo 2022.

¿Cuántas personas podrán ingresar al estadio para el partido de Inglaterra vs Irán?

Podrán ingresar al Estadio Internacional de Khalifa para el partido Inglaterra vs Irán Mundial 2022 un total de 45,416 espectadores, no obstante el plan inicial con las renovaciones de 2014 a 2017 era que el recinto deportivo tuviera una capacidad para 50.000 asientos, pero se decidió reducir el aforo por motivos de seguridad para los aficionados.

Nota: El Estadio Internacional de Khalifa es la tercera sede con mayor capacidad del Mundial Qatar 2022 (45,416 espectadores), solo por detrás del Estadio Al Bayt con 60.000 espectadores y el Estadio de Lusail con un aforo para 80.000 aficionados.

Partidos del Mundial 2022 en el Estadio Internacional de Khalifa

Además del Inglaterra vs Irán 2022, el Estadio Internacional de Khalifa recibe varios encuentros de la Fase de Grupos de Qatar 2022, 1 partido de Octavos de Final y el partido por el tercer y cuarto puesto de la Copa del Mundo Qatar 2022. Destacando el partido de Alemania vs Japón y el España vs Japón del Grupo E Mundial Qatar.

Los partidos del Mundial Qatar que se jugarán en el Estadio Internacional de Khalifa son:

Inglaterra vs Irán / 21 de noviembre / Grupo B

Alemania vs Japón / 23 de noviembre / Grupo E

Países Bajos vs Ecuador / 25 de noviembre / Grupo A

Croacia vs Canadá / 27 de noviembre / Grupo F

Ecuador vs Senegal / 29 de noviembre / Grupo A

Japón vs España / 1 de diciembre / Grupo E

Ganador del Grupo A vs Segundo del Grupo B / 3 de diciembre / Octavos de Final

Partido por el tercer y cuarto puesto / 17 de diciembre

¿Cómo llega la selección de Inglaterra al Mundial 2022?

La selección de Fútbol de Inglaterra llega al Mundial Qatar 2022, cómo una de las grandes favoritas para levantar la primera Copa del Mundo celebrada en tierras árabes.

Los “Leones” vienen de sellar su pasaje a Qatar 2022 consiguiendo el primer lugar en su grupo de Eliminatorias Mundial 2022 como invicta y consiguiendo el récord de goles de todas las eliminatorias con 39 anotaciones y solo 3 goles en contra.

Técnico de la Selección Inglaterra Gareth Southgate

El técnico del seleccionado inglés sigue siendo el británico Gareth Southgate, que dirigirá su segundo mundial consecutivo. Asimismo, la selección inglesa es el único equipo europeo que ha llegado a las semifinales de la Copa Mundial 2018 y Eurocopa 2021.

Busca ser Campeón del Mundo por segunda vez en su historia

La única vez que la selección de Inglaterra Mundial Qatar 2022 ha sido campeona del Mundo fue en el Mundial 1966, siendo los locales derrotaron en la final a la selección de Alemania Federal.

Inglaterra semifinalista Rusia 2018 y Finalista Eurocopa 2021

Actualmente, los leones son la 5 selección del Ranking FIFA, y vienen de quedar en la orilla en sus últimas participaciones en competiciones de selecciones, primero en Rusia 2018 perdiendo en semifinales contra la selección de Croacia en tiempo extras, y cayendo en la final de la Eurocopa 2021 contra la selección de Italia en tanda de penales en Wembley.

Lista de jugadores de Inglaterra convocados

Ya tenemos los 25 elegidos por el técnico Gareth Southgate que irán a Qatar 2022. Destacando la presencia de su estrella Harry Kane, el delantero de 29 años del Tottenham jugará su segundo mundial, también hay jóvenes muy importantes y que serán figura en el Mundial 2022 cómo lo son Phil Foden y Bukayo Saka.

La lista de convocados de Inglaterra Qatar 2022 para el Inglaterra vs Irán, son los siguientes:

Arqueros:

Nick Pope (Newcastle / Inglaterra)

Jordan Pickford (Everton / Inglaterra)

Aaron Ramsdale (Arsenal / Inglaterra)

Defensas:

Harry Maguire (Manchester United / Inglaterra)

John Stones (Manchester City / Inglaterra)

Eric Dier (Tottenham Hotspurc/ Inglaterra)

Connor Coady (Everton / Inglaterra)

Luke Shaw (Manchester United / Inglaterra)

Kieran Trippier (Newcastle / Inglaterra)

Trent Alexander-Arnold (Liverpool / Inglaterra)

Ben White (Arsenal / Inglaterra)

Kyle Walker (Manchester City / Inglaterra)

Mediocampistas:

Declan Rice (West Ham United / Inglaterra)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund / Alemania)

Jordan Henderson (Liverpool / Inglaterra)

Mason Mount (Chelsea / Inglaterra)

James Maddison (Leicester / Inglaterra)

Connor Gallagher (Chelsea / Inglaterra)

Delanteros:

Harry Kane (Tottenham Hotspur / Inglaterra)

Raheem Sterling (Chelsea / Inglaterra)

Phil Foden (Manchester City / Inglaterra)

Bukayo Saka (Arsenal / Inglaterra)

Jack Grealish (Manchester City / Inglaterra)

Marcus Rashford (Manchester United / Inglaterra)

Callum Wilson (Newcastle / Inglaterra)

Nota: Solo un jugador convocado por la selección inglesa juega fuera de Inglaterra, siendo el joven Jude Bellingham que se desempeña en el equipo alemán del Borussia Dortmund.

¿Cómo llega la selección de Irán al Mundial 2022?

La selección de fútbol de Irán llega a Qatar 2022, logrando la primera posición en su grupo de las Eliminatorias Asiáticas para el Mundial 2022, sumando 25 puntos y terminando sin ningún partido perdido.

El seleccionado iraní también tuvo una digna participación en la última Copa Asiática 2019, llegando a las semifinales donde cayó derrotado por la selección de Japón.

El entrenador de la selección de Irán Mundial 2022, será el técnico portugués Carlos Queiroz que ha llegado a los banquillos iraníes en este mismo año.

Selección de Irán Mundial Rusia 2018

La selección de Irán compartió grupo con las selecciones de España, Portugal y Marruecos en Rusia 2018. Donde consiguió una victoria ante los marroquíes, y casi logra su clasificación ante la selección portuguesa, pero no pudo pasar del empate ante los lusos.

Lista de jugadores de Irán convocados

Carlos Quiroz dio a conocer los 25 seleccionados iraníes que jugarán el Mundial Qatar 2022, sin embargo hay dudas con una de sus estrellas Sardar Azmoun, que destaca en el Bayer Leverkusen, y que las autoridades de su país han pedido su salida de la selección por posicionarse a favor de las protestas que ocurren actualmente en Irán.

La lista de convocados de Irán Qatar 2022 para el Inglaterra vs Irán, son los siguientes:

Arqueros:

Alireza Beiranvand (Persépolis F. C / Irán)

Amir Abedzadeh (S. D. Ponferradina / España)

Hossein Hosseini (Esteghlal FC / Irán)

Payam Niazmand (Sepahan F. C / Irán)

Defensas:

Majid Hosseini (Kayserispor / Turquía)

Hossein Kanaani (Al Ahli / Arabia Saudita)

Shoja Khalilzadeh (Al Ahli / Arabia Saudita)

Morteza Pouraliganj (Persépolis F. C / Irán)

Sadegh Moharrami (Dinamo Zagreb / Croacia)

Milad Mohammadi (AEK Atenas / Grecia)

Ehsan Hajsafi (AEK Atenas / Grecia)

Ramin Rezaeian (Sepahan S. C / Irán)

Abolfazl Jalali (Esteghlal / Irán)

Rouzbeh Cheshmi (Esteghlal F. C. / Irán)

Mediocampistas:

Saeid Ezatolahi (Vejle Boldklub / Dinamarca)

Ahmad Nourollahi (Shabab Al-Ahli / Emiratos Árabes Unidos)

Vahid Amiri (Persépolis F. C / Irán)

Saman Ghoddos (Brentford F. C. / Inglaterra)

Alireza Jahanbakhsh (Feyenoord / Países Bajos)

Mehdi Torabi (Persépolis F. C / Irán)

Ali Gholizadeh (Royal Charleroi / Bégica)

Delanteros:

Sardar Azmoun (Bayer Leverkusen / Alemania)

Mehdi Taremi (Porto / Portugal)

Karim Ansarifard (Omonia / Chipre)

Posibles alineaciones del Inglaterra vs Irán 2022

Las alineaciones para el Inglaterra vs Irán Mundial 2022 del 21 de noviembre serán las siguientes:

Alineación de la Selección de Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, John Stones, Eric Dier, Harry Maguire, Luke Shaw; Kalvin Phillips, Declan Rice; Phil Foden, Harry Kane, Raheem Sterling.

Alineación de la Selección de Irán: Alireza Beiranvand; Sadegh Moharrami, Hossein Kanaani, Majid Hosseini, Ehsan Hajsafi; Saeid Ezatolahi; Ahmad Nourollahi, Saeid Ezatolahi; Alireza Jahanbaksh, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi.

Inglaterra vs Irán en Mundiales

Es la primera vez que Inglaterra vs Irán se enfrentarán en mundiales, además que ambas selecciones nunca han disputado algún partido amistoso o en otras competencias, por lo que el encuentro de la segunda jornada Mundial 2022 Inglaterra vs Irán será la primera vez que disputen un partido en la historia del fútbol de selecciones mayores.

La Selección de Fútbol de Inglaterra Qatar 2022 ha disputado 16 partidos contra rivales de la Confederación Asiática de Fútbol (Donde pertenece la selección de Irán), con 9 victorias, 6 empates y solo una derrota ante la selección de Australia.

Mientras que la selección iraní Mundial 2022 nunca ha podido vencer algún rival europeo en Copas del Mundo FIFA, por lo que cosecha un 2 empates y 6 derrotas.

¿Cuál es la ciudad donde se jugará el Inglaterra vs Irán Mundial 2022?

El Inglaterra vs Irán Copa del Mundo 2022 se jugará en la Ciudad de Doha, la capital del país de Qatar.

Doha será una de las sedes para el Mundial de Qatar, siendo la ciudad con más estadios para el mundial 2022, siendo el Estadio Al Thumama, el Estadio 974 y el Estadio Internacional de Khalifa donde se disputará el Inglaterra vs Irán mundial 2022.

Además del Mundial Qatar 2022, la Ciudad de Doha ha sido el lugar de varias celebraciones deportivas en los últimos tiempos, cómo los Juegos Asiáticos 2006 o el Campeonato Mundial de Motociclismo.

Nota: Cómo dato curioso la Ciudad de Doha fue una de las candidatas para ser la sede de los Juegos Olímpicos de 2016, sin embargo fue descartada en la primera ronda, que posteriormente ganaría Río de Janeiro.

Curiosidades del Inglaterra vs Irán Mundial 2022

El Inglaterra vs Irán Mundial 2022, tiene algunos datos interesantes que quizás no conocías hasta el día de hoy ¿Quieres saberlos? Entonces toma nota de estas curiosidades del Inglaterra vs Irán Copa del Mundo de Qatar:

Será la primera vez que se juegue un Inglaterra vs Irán en la historia del fútbol, nunca se han enfrentado en partidos oficiales o amistosos.

Inglaterra jugará su mundial de fútbol número 16, además que disputará su séptima Copa del Mundo consecutiva.

La selección de Irán jugará su 6 mundial de fútbol en su historia, nunca ha pasado la primera ronda, por lo que en Qatar 2022 buscará superar por primera vez la fase de grupos.

En los últimos 18 goles de la selección de Inglaterra en Copas del Mundo, 12 han venido por balón parado.

El seleccionado iraní nunca ha derrotado a una selección europea en mundiales de fútbol.

¿Latina Televisión transmitirá el partido Inglaterra vs Irán en VIVO y en DIRECTO?

Debido a las constantes consultas de nuestros usuarios en redes, informamos que este partido de la sección inglaterra vs Iran no se transmitirá en vivo por nuestras pantallas. Te invitamos a seguir en vivo la cobertura de este partido por nuestra web.

Asimismo, si quieres disfrutar de los goles te este partido, te invitamos a ver el partido en diferido.