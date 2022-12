Inglaterra vs Francia en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Atento al resultado del partido Inglaterra vs Francia en vivo por LATINA. Se nos terminan los cuartos de final del Mundial Catar 2022, y no hay mejor forma de cerrar que con el mejor duelo de Inglaterra vs Francia mundial 2022 de este sábado 10 de diciembre a segunda hora en el Estadio Al Bayt.

Los actuales campeones del mundo siguen en la búsqueda del bicampeonato mundial, sobre todo de la mano de su estrella Kylian Mbappé que lleva 5 goles, siendo el actual pichichi de Qatar 2022, mientras que Inglaterra quiere dar un golpe sobre de la mesa, y demostrar que están preparados para conseguir su segunda Copa del Mundo (La primera y última en 1966).

Te dejamos la siguiente nota con los horarios, alineaciones, árbitro, estadio, estadísticas y dónde ver en vivo el Inglaterra vs Francia 2022 en Perú.

¿A qué hora juega Inglaterra con Francia?

Ingleses y franceses cerrarán estos apasionantes cuartos de final del Mundial Catar 2022, este duelo histórico está programado a partir de las 14:00 horas de Perú en directo por Latina Televisión.

Previamente, conoceremos a otro semifinalista de Qatar 2022, que saldrá del encuentro entre Marruecos vs Portugal que se jugará desde las 10:00 horas (Horario de Perú).

No te pierdas los últimos partidos, para conocer los 4 mejores de Qatar 2022, por lo que te dejamos los horarios del Inglaterra Francia para Perú, y el resto de países a continuación:

Perú : 14:00 PM

: 14:00 PM Argentina : 16:00 PM

: 16:00 PM Bolivia : 15:00 PM

: 15:00 PM Brasil : 16:00 PM

: 16:00 PM Colombia : 14:00 PM

: 14:00 PM Chile : 15:00 PM

: 15:00 PM Ecuador : 14:00 PM

: 14:00 PM Estados Unidos : 12:00 PM

: 12:00 PM España : 20:00 PM

: 20:00 PM México : 13:00 PM

: 13:00 PM Paraguay : 15:00 PM

: 15:00 PM Uruguay : 16:00 PM

: 16:00 PM Venezuela : 15:00 PM

: 15:00 PM Qatar: 22:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Inglaterra y Francia?

Inglaterra y Francia jugarán el último encuentro de estos cuartos de final de Qatar 2022, en el Estadio Al Bayt, ubicado en la Ciudad de Jor.

Construido especialmente para la cita mundialista de Qatar 2022, es uno de los estadios del mundial 2022 con mayor capacidad, ya que cuenta con un aforo para 60.000 espectadores, solo por detrás de los 80.000 del Estadio de Lusail.

Además de este partido por los cuartos de final, este recinto deportivo cerrará su participación mundialista recibiendo una de las semifinales de la Copa del Mundo Catar 2022.

Para la selección de Inglaterra, será la tercera vez que juegue en el Estadio Al Bayt en el mundial 2022, el primero fue el empate a cero goles contra Estados Unidos, y la victoria por 3 a 0 en los octavos de final ante Senegal.

¿Cómo llega Inglaterra a los cuartos de final?

La selección de Inglaterra selló su pasaje a los cuartos de final de Qatar 2022, luego de vencer cómodamente a Senegal por 3 a 0, sin duda uno de los equipos de esta cita mundialista que ha mostrado mayor solidez colectiva, y sólo recibiendo 2 goles en lo que va del mundial.

Recordemos, que el “Equipo de la Rosa” clasificó a la ronda de 16vos de Qatar 2022, después de ser la primera del Grupo B con 7 puntos.

¿Cómo llega Francia a los cuartos de final?

La vigente campeona del mundo, vuelve a la ronda de los mejores 8, luego de superar los octavos de final contra Polonia por 3 a 1, sobre todo con una gran actuación de su estrella Kylian Mbappé.

Francia clasificó cómo líder del Grupo D, después de ganarle a las selecciones de Australia y Dinamarca, y caer sorpresivamente ante Túnez en su último partido de fase de grupos.

Alineaciones del Inglaterra vs Francia

A pocas horas del comienzo del duelo entre ingleses y franceses por los cuartos de final de Qatar 2022, hay ciertas dudas en las alineaciones del Inglaterra vs Francia, sobre todo por parte de “Los Tres Leones”.

La primera de esas dudas es la posible baja de Declan Rice, debido a problemas de salud que lo han alejado de los entrenamientos del día miércoles y jueves previo al partido contra Francia, también hay una incógnita con Callum Wilson por una distensión menor. Sin embargo, no toda son malas noticias para Gareth Southgate, ya que recuperará a Raheem Sterling, después que tuvo que viajar a Inglaterra para atender el robo que se efectuó en los últimos días en su mansión con toda su familia adentro.

Por su parte, el seleccionador Didier Deschamps no contempla ningún cambio en el once titular que enfrentó a Polonia por los octavos de final de Qatar 2022. Por lo que, el seleccionador campeón del mundo en Rusia 2018, contará con todos sus efectivos para enfrentar a Inglaterra.

Alineación de Inglaterra:

Portero : Jordan Pickford.

: Jordan Pickford. Defensas : Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw.

: Kyle Walker, John Stones, Harry Maguire y Luke Shaw. Mediocampistas : Jordan Herdenson, Declan Rice (Duda) y Jude Bellingham.

: Jordan Herdenson, Declan Rice (Duda) y Jude Bellingham. Delanteros: Phil Foden, Harry Cane y Bukayo Saka.

Técnico: Gareth Southgate (Reino Unido)

Alineación de Francia:

Portero : Hugo Lloris.

: Hugo Lloris. Defensas : Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández.

: Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández. Mediocampistas : Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot.

: Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot. Delanteros: Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kyliam Mbappé y Olivier Giroud.

Técnico: Didier Deschamps (Francia)

¿Cuál será el árbitro de Inglaterra y Francia 2022?

El encargado de impartir justicia en el Inglaterra vs Francia 2022, será el árbitro brasileño Wilton Sampaio, sin duda uno de los colegiados con más experiencia que estará pitando en estos cuartos de final de Qatar 2022.

Será la tercera prueba que enfrente el juez de 40 años en el Mundial Catar 2022, luego de los partidos entre Polonia vs Arabia Saudita (33 faltas, 5 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas), y el Países Bajos vs Estados Unidos por los 16vos de final (15 faltas, 2 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas).

Por último, el cuerpo arbitral que acompañará a Wilton Sampaio, para el encuentro de Inglaterra con Francia será:

Jueces de Línea : Bruno Boschilia y Bruno Pires.

: Bruno Boschilia y Bruno Pires. Cuarto árbitro : Mohammed Abdulla Mohammed.

: Mohammed Abdulla Mohammed. VAR : Nicolás Gallo.

: Nicolás Gallo. AVAR : Juan Martínez.

: Juan Martínez. VAR Fuera de Juego : Alejandro Hernández.

: Alejandro Hernández. Apoyo del VAR: Nueza Back.

Resultados: Inglaterra y Francia en Mundiales

El partido entre Inglaterra y Francia de Qatar 2022, será la tercera vez que se enfrenten ambas selecciones en una Copa del Mundo, la primera desde el Mundial de España 1982.

La primera vez que ingleses y franceses se vieron las caras en una cita mundialista, fue justamente la celebrada en tierras británicas en 1966, dónde el “Equipo de la Rosa” sacó la victoria por 2 a 0 contra Francia por el Grupo 1 (2 goles de Roger Hunt), y que posteriormente sería la primera y única ocasión en que Inglaterra fuera campeona del mundo.

Mientras, que la última ocasión que se enfrentaron en mundiales fue en la Copa del Mundo 1982 por fase de grupos, dónde los ingleses volvieron a sacar la victoria por 3-1 ante los “Blues” de Michel Platini.

Inglaterra 1966 : Inglaterra 2-0 Francia (Fase de Grupos)

: Inglaterra 2-0 Francia (Fase de Grupos) España 1982: Inglaterra: 3-1 Francia (Fase de Grupos)

Nota: En el record histórico entre ingleses y franceses, favorece a Inglaterra con 17 victorias, ante 9 triunfos de los “galos”. Además de empatar en otras 5 ocasiones en 31 partidos oficiales disputados entre ambas selecciones.

Curiosidades del Inglaterra vs Francia 2022

La selección de Francia solo ha perdido uno de sus 8 últimos encuentros contra Inglaterra en toda competición (5 victorias y 2 empates). La última victoria de “Los Tres Leones” fue en un amistoso en 2015.

Los “galos” son los primeros campeones vigentes desde Brasil en 2006, que llegan a los cuartos de final de una Copa del Mundo.

La selección de Inglaterra ha caído en 6 de sus últimos 8 partidos por eliminación directa en mundiales contra selecciones europeas, mientras que los franceses han superado 8 de sus 10 enfrentamientos de eliminación directa ante equipos UEFA.

Gareth Southgate puede convertirse en el primer entrenador de Inglaterra en llegar a dos semifinales en la historia de los mundiales, además que lo podrá en Copas del Mundo consecutivas, luego de haber alcanzado esta instancia en Rusia 2018.

Será la tercera vez que ingleses y franceses se vean las caras en un mundial, la primera fue en Inglaterra 1966 con victoria para los anfitriones, y la última en España 1982 con otro triunfo para el “Equipo de la Rosa”.

¿Cuánto paga Inglaterra vs Francia mundial 2022?

No hay dudas, que uno de los duelos más parejos de los cuartos de final para las Casas de Apuestas en Perú, es el Inglaterra vs Francia mundial 2022, dónde la diferencia de paga entre una u otra selección es mínima.

La victoria de Inglaterra se paga a 3,15, mientras que el triunfo de Francia se paga a 2,44. El empate entre ingleses y franceses se paga alrededor de los 3,25 y 3,35 por apuesta.

Betsson : gana Inglaterra (3,15) / empate (3,30) / gana Francia (2,40)

: gana Inglaterra (3,15) / empate (3,30) / gana Francia (2,40) Inkabet : gana Inglaterra (3,10) / empate (3,25) / gana Francia (2,40)

: gana Inglaterra (3,10) / empate (3,25) / gana Francia (2,40) Te Apuesto : gana Inglaterra (3,05) / empate (3,31) / gana Francia (2,44)

: gana Inglaterra (3,05) / empate (3,31) / gana Francia (2,44) Doradobet : gana Inglaterra (3,10) / empate (3,33) / gana Francia (2,42)

: gana Inglaterra (3,10) / empate (3,33) / gana Francia (2,42) Betsafe: gana Inglaterra (3,10) / empate (3,35) / gana Francia (2,38)

¿Dónde ver el resultado y la repetición del partido Inglaterra vs Francia 2022?

¿No podrás ver en vivo el Inglaterra vs Francia por los cuartos de final del mundial 2022? ¡Tranquilo! Porque podrás ver la repetición del partido Inglaterra Francia y todos sus goles en la web LATINA PLAY para todo Perú.

