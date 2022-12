Francia vs Marruecos en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Hoy en vivo Marruecos vs Francia, el último partido de las semifinales de Qatar 2022

Atento al resultado en vivo del partido Francia vs Marruecos por LATINA. Este miércoles 14 de diciembre en el Estadio Al Bayt, se jugará la segunda semifinal de Qatar 2022 entre Francia y Marruecos. Dónde conoceremos el rival que enfrenten en la gran final del mundial 2022, al ganador del Argentina vs Croacia.

La vigente campeona del mundo, sigue su paso exitoso para lograr el bicampeonato mundial en Qatar 2022, luego de eliminar a la selección de Inglaterra en los cuartos de final, dónde demostraron su casta de campeón, a pesar del mal partido de sus jugadores más importantes cómo lo son Kylian Mbappé y Antoine Griezmann.

Mientras que el seleccionado de Marruecos, ciertamente se ha convertido en el equipo “Revelación” del Mundial Catar 2022, superando a selecciones cómo España y Portugal, jugando un juego efectivo, ordenado y solo recibiendo un gol en toda la competición, además de un gran momento de su portero Yassine Bono.

No te pierdas todos los detalles de la segunda semifinal del mundial 2022, entre Francia y Marruecos, por eso te dejamos la siguiente nota con los horarios, alineaciones, árbitro, estadio, datos del partido y dónde ver en vivo el Francia con Marruecos 2022 en Perú.

¿A qué hora juega Francia con Marruecos?

La segunda semifinal de Qatar 2022, entre Francia y Marruecos comenzará este miércoles 14 de diciembre desde las 14:00 horas de Perú en vivo por Latina Televisión.

El partido entre franceses y marroquíes nos permitirá conocer el segundo finalista de la Copa del Mundo Catar 2022, mientras que el duelo entre Argentina y Croacia del martes 13 de diciembre a partir de las 14:00 horas (Horario peruano), será la primera semifinal de esta cita mundialista, y que esperará su rival para la próxima final del mundial 2022 este domingo 18 de diciembre.

Si no quieres perderte ningún detalle de los partidos de semifinales del Mundial Catar 2022, te dejamos todos los horarios del Francia vs Marruecos para Perú, y el resto de países a continuación:

Perú : 14:00 PM

: 14:00 PM Argentina : 16:00 PM

: 16:00 PM Bolivia : 15:00 PM

: 15:00 PM Brasil : 16:00 PM

: 16:00 PM Colombia : 14:00 PM

: 14:00 PM Chile : 15:00 PM

: 15:00 PM Ecuador : 14:00 PM

: 14:00 PM Estados Unidos : 12:00 PM

: 12:00 PM España : 20:00 PM

: 20:00 PM México : 13:00 PM

: 13:00 PM Paraguay : 15:00 PM

: 15:00 PM Uruguay : 16:00 PM

: 16:00 PM Venezuela : 15:00 PM

: 15:00 PM Qatar: 22:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Francia y Marruecos?

La segunda semifinal de Qatar 2022 entre Francia y Marruecos, se disputará en el Estadio Al Bayt, ubicado en la Ciudad de Jor.

Construido especialmente para la cita mundialista de Qatar 2022, es uno de los estadios del mundial 2022 con mayor capacidad, ya que cuenta con un aforo para 60.000 espectadores, solo por detrás de los 80.000 del Estadio de Lusail.

Será la segunda ocasión en que Francia juegue en el Estadio Al Bayt, la primera fue en los pasados cuartos de final, dónde derrotaron a la selección de Inglaterra por 2 a 1 para conseguir su boleto a las semifinales. Mientras, que la selección de Marruecos también ha jugado un solo partido en este recinto deportivo, siendo el empate a cero contra Croacia.

Con el partido de Francia vs Marruecos mundial 2022, se terminará la participación del Estadio Al Bayt en Qatar 2022.

¿Cómo llega Francia a las semifinales de Qatar 2022?

La vigente campeona del mundo viene de eliminar a la selección de Inglaterra, sin duda el partido con más alto nivel futbolístico de los pasados cuartos de final del Mundial Catar 2022. Dónde “los galos” sufrieron bastante ante un duro equipo inglés, y que tuvo el empate al final del partido con un penalti fallado por Harry Kane.

El Francia vs Inglaterra 2022, fue un encuentro muy parejo durante los 90 minutos, dónde los campeones del mundo se adelantaron primero con un golazo desde fuera del área de Aurélien Tchouaméni al minuto 17′. Sin embargo, un penal para el seleccionado de “Los Tres Leones” anotado por Kane, sería el empate 1 a 1 en el minuto 54′.

Después del empate de Inglaterra, ciertamente “Les bleus” estuvieron resistiendo a una dura selección inglesa que buscaba marcar la diferencia, pero los franceses conseguirían dar un golpe terminal al “Equipo de la Rosa” con una genialidad de Olivier Giroud al minuto 78′, siendo el 2 a 1 definitivo, y que sellaría la clasificación de Francia para las semifinales de Qatar 2022.

¿Cómo llega Marruecos a las semifinales de Qatar 2022?

La gran sorpresa de esta Copa del Mundo Catar 2022, sin duda es la selección de Marruecos, que después de dejar en el camino a las selecciones de España y Portugal, buscará eliminar a la vigente campeona del mundo y gran favorita para ganar el mundial 2022, además de jugar su primera final de un mundial en toda su historia.

En el partido de cuartos de final contra Portugal, ciertamente los marroquíes salieron con su gran sistema defensivo para aguantar a los duros atacantes portugueses. Sin embargo, nunca renunciaron al ataque, y por eso tuvieron su recompensa con un gol de cabeza de Youssef En-Nesyri al minuto 42′, en complicidad de una mala salida del arquero Diogo Costa.

Para el segundo tiempo, vimos nuevamente la gran defensa de “Los Leones del Atlas” orquestada por su seleccionador Walid Regragui, además de otra sólida actuación del portero del mundial 2022, Yassine Bono.

Finalmente, a pesar de la expulsión de Walid Cheddira al 42′, la selección de Marruecos lograría llevarse la victoria por 1-0 contra “Los Lusos” de Cristiano Ronaldo, y convirtiéndose en la primera nación africana en jugar unas semifinales de un mundial de fútbol.

Alineaciones de Francia vs Marruecos

A 48 horas de la segunda semifinal del mundial 2022 entre europeos y africanos, ya tenemos lo que pueden ser las probables alineaciones del Francia vs Marruecos de este miércoles 14 de diciembre.

La selección de Francia llega sin ningún jugador suspendido por tarjetas al duelo contra Marruecos, sin embargo el seleccionador campeón del mundo en 2018, Didier Deschamps está al pendiente de las posibles bajas de Aurélien Tchouaméni que no estuvo en los últimos entrenamientos debido a molestias en la zona posterior del muslo, y la de Upamecano que sigue arrastrando dolores de garganta.

Por su parte, la selección de Marruecos si llega entre algodones en el partido definitorio ante Francia, la primera baja confirmada es la de Walid Cheddira que salió expulsado por doble amarilla ante Portugal. A esta baja, se une el defensa marroquí Romain Saïss que salió lesionado en los cuartos de final, también se encuentra en duda los jugadores Sofyan Amrabar y Hakim Ziyech, que sufren algunas molestias musculares.

Sin embargo, no todo son las malas noticias para Walid Regragui, ya que posiblemente cuente con la presencia de dos jugadores claves, y que no estuvieron en los cuartos de final ante Portugal, se tratan de Noussair Mazraoui y Nayef Aguerd, y que podrán estar en el once titular para semifinal ante Francia.

Alineación de Francia:

Portero : Hugo Lloris.

: Hugo Lloris. Defensas : Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández.

: Jules Koundé, Raphaël Varane, Dayot Upamecano y Theo Hernández. Mediocampistas : Aurélien Tchouaméni (duda) y Adrien Rabiot.

: Aurélien Tchouaméni (duda) y Adrien Rabiot. Delanteros: Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann, Kyliam Mbappé y Olivier Giroud.

Técnico: Didier Deschamps (Francia)

Alineación de Marruecos:

Portero : Yassine Bono.

: Yassine Bono. Defensas : Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Jawad El Yamiq y Noussair Mazraoui.

: Achraf Hakimi, Nayef Aguerd, Jawad El Yamiq y Noussair Mazraoui. Mediocampistas : Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat (duda) y Selim Amallah.

: Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat (duda) y Selim Amallah. Delanteros: Hakim Ziyech (duda), Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri.

Técnico: Walid Regragui (Marruecos)

¿Cuál será el árbitro de Francia y Marruecos 2022?

El mexicano César Arturo Ramos será el árbitro de Francia y Marruecos por las semifinales de Qatar 2022. El partido de este miércoles 14 de diciembre, será la cuarta presentación del culiacanense en esta cita mundialista, además será la segunda ocasión que dirija al seleccionado marroquí en esta Copa del Mundo, después de la victoria de los africanos contra Bélgica.

Ramos debutó en el Mundial Catar 2022, dirigiendo el empate a cero entre Dinamarca y Túnez (19 faltas, 3 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas), seguidamente impartirá justicia en la victoria por 2 a 0 de Marruecos ante Bélgica (24 faltas, 2 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas). Su última presentación fue en los octavos de final en el triunfo de Portugal por 6-1 ante Suiza (22 faltas, 2 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas).

Sin duda, uno de los mejores árbitros que ha dejado Qatar 2022, sobre todo permitiendo la circulación del juego, además de no ser un colegiado muy tarjetero, y que solo utiliza las tarjetas en caso que realmente lo amerite.

El cuerpo arbitral que acompañará al árbitro de 38 años César Ramos, para la semifinal entre Francia Marruecos 2022, será el siguiente:

Jueces de Línea : Alberto Morín (MEX) y Miguel Hernández (MEX).

: Alberto Morín (MEX) y Miguel Hernández (MEX). Cuarto árbitro : Jesús Valenzuela (VEN).

: Jesús Valenzuela (VEN). VAR : Drew Fischer (CND).

: Drew Fischer (CND). AVAR : Nicolás Gallo (COL).

: Nicolás Gallo (COL). VAR Fuera de Juego : Neuza Back (BRA).

: Neuza Back (BRA). Apoyo del VAR: Armando Villarreal (EUA).

Francia y Marruecos en Mundiales

La semifinal entre Francia y Marruecos 2022, será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo. Asimismo, será el sexto encuentro oficial disputado entre europeos y africanos, todos los anteriores fueron amistosos internacionales.

Francia y Marruecos se enfrentaron por primera vez en la historia del fútbol en un amistoso en 1988, dónde los “galos” se quedaron con la victoria por 2 a 1. Mientras que la última ocasión en que ambos equipos se enfrentaron, fue un amistoso en 2007 quedando en empate 2 a 2.

Marruecos nunca ha podido vencer a Francia en partidos oficiales, por lo que el récord histórico favorece a “Les bleus” con 3 victorias, y 2 empates.

Curiosidades del Francia vs Marruecos 2022

La selección de Francia jugará su séptima semifinal en la historia de los mundiales, recordemos que fue eliminada en sus primeros 3 partidos en esta instancia (1958, 1982 y 1986), sin embargo las últimas 3 semifinales que han jugado los “galos” han conseguido llegar a la final (1998, 2006 y 2018).

Marruecos es la primera selección africana en llegar a las semifinales de una Copa del Mundo, pero si logra vencer a Francia este miércoles 14 de diciembre, también podría convertirse en la primera nación africana en jugar una final de un mundial.

Francia en sus 6 encuentros contra equipos africanos en Copas del Mundo, ha alternado la victoria y derrota, recordemos que en Qatar 2022, perdieron ante Túnez por 1-0 en el último partido de la fase de grupos. Ninguna selección ha caído derrotada ante dos selecciones africanas diferentes en una misma cita mundialista.

El seleccionado marroquí solo ha recibido 1 gol en toda la Copa del Mundo Catar 2022, fue un autogol ante Canadá en último partido en fase de grupos. Los dos equipos que han conseguido dejar su arco en cero en 5 partidos de un mismo mundial, han terminado siendo campeones del mundo (Italia en 2006 y España en 2010).

Será la primera vez que Francia y Marruecos disputen un partido en Copas del Mundo, previamente se habían enfrentado en 5 ocasiones en partidos amistosos, dónde los africanos nunca han podido derrotar a los franceses (3 victorias y 2 empates).

¿Cuánto paga Francia vs Marruecos mundial 2022?

Para las Casas Apuestas en Perú, sin duda la gran favorita para llevarse este partido de semifinal es Francia, sin embargo la selección de Marruecos ha demostrado que puede competir ante selecciones superiores cómo España y Portugal, y dando una excelente imagen a pesar de estar abajo en las apuestas deportivas.

Por los momentos, la victoria de Francia paga unos 1,57 por apuesta, mientras que el triunfo de Marruecos se paga a unos 7,40. El empate entre franceses y marroquíes se paga entre los 3,80 a 4,20.

Betsson : gana Francia (1,52) / empate (4,05) / gana Marruecos (7,40)

: gana Francia (1,52) / empate (4,05) / gana Marruecos (7,40) Inkabet : gana Francia (1,53) / empate (3,80) / gana Marruecos (7,25)

: gana Francia (1,53) / empate (3,80) / gana Marruecos (7,25) Te Apuesto : gana Francia (1,57) / empate (3,87) / gana Marruecos (6,82)

: gana Francia (1,57) / empate (3,87) / gana Marruecos (6,82) Betano: gana Francia (1,57) / empate (4,20) / gana Marruecos (7,10)

¿Dónde ver el resultado y repetición del partido Francia vs Marruecos 2022?

¿No podrás ver en vivo la segunda semifinal del Mundial 2022? ¡Tranquilo! Porque podrás ver la repetición del partido de semifinales entre Francia Marruecos, y todos sus goles en la LATINA PLAY para todo Perú.

