¿Cuándo empieza y cuándo termina el Mundial de Catar 2022? Fechas y horarios

El fútbol mundial espera con ansias el inicio de Qatar 2022, que por primera vez se llevará a cabo en los meses de noviembre y diciembre, debido a que las altas temperaturas en el país árabe llegan a los 50° grados, condición que hace imposible soportar una competencia de fútbol tan masiva. Pero, te has preguntado: ¿cuántos partidos tiene y cuánto dura la Copa del Mundo Qatar 2022?

¿Cuándo comienza Catar 2022?

Aunque en un principio la fecha pactada para el inicio de la Copa del Mundo fue el 21 de noviembre con el partido entre Senegal y Países Bajos, a solo unos meses de que el balón empiece a rodar Catar, se adelantó un día la programación. Por lo que el 20 de noviembre de 2022 comenzará el evento más esperado del fútbol mundial con el partido entre el anfitrión Catar frente a Ecuador.

¿Cuántos partidos se juegan en el Mundial?

El Mundial del 2022 contará con 64 encuentros y 48 de ellos serán de la fase de grupos; destacando que esta será la última edición que habrá 32 países, debido a que aumentarán las plazas para el 2026 que se llevará a cabo en México, Canadá y Estados Unidos.

¿Cuánto dura el Mundial 2022?

Catar 2022 tendrá una duración de 29 días, desde su inicio el 20 de noviembre hasta la gran Final, que se disputará el 18 de diciembre, solo unos días antes de Navidad. Cabe agregar que el 7, 8, 11, 12, 15 y 16 de diciembre son los días en los que no rodará la pelota por ser de descanso, debido al inicio de instancias finales.

Dicha situación provocará que las principales ligas del planeta sufran un parón, regresando a la acción a finales de diciembre, algunas de ellas incluso hasta enero.

El partido inicial de Qatar 2022

El encuentro inaugural de Qatar 2022 se jugará el lunes 20 de noviembre. El partido será entre Qatar y Ecuador. La sede será el Estadio Al Bayt, que tiene una capacidad para 60.000 espectadores. Dicho estadio hospedará, además del inaugural, otros ocho partidos, incluida una semifinal. La FIFA adelanta un día el comienzo del Mundial de Qatar para que juegue el anfitrión.

Fase de Grupos

La fase de grupos de Qatar 2022 se jugará entre el lunes 20 de noviembre y el viernes 2 de diciembre. En ese lapso, habrá 48 partidos (cuatro por día). Los horarios locales de los partidos de la fase de grupos serán a la 5:00 am, 8:00 am. 11:00 am. y las 2:00 pm. Mientras que los partidos de la última jornada de esta fase (a partir del martes 29 de noviembre) se jugarán de forma simultánea a las 10:00 am y a las 2:00 pm (hora peruana)

Octavos de final

La ronda de las mejores 16 selecciones se jugará entre 3 y el 6 de diciembre. En este periodo, hay dos partidos diarios: uno a las 10:00 am y otro a las 2:00 pm. En total, son ocho partidos.

Cuartos de final

Después de tres días de descanso, la fase de cuartos de final con las mejores ocho selecciones se disputará entre el 9 y el 10 de diciembre. Cada día, se jugarán dos partidos. Al igual que en la fase anterior, uno se lleva a cabo a las 10:00 am y otro a las 2:00 pm

Semifinales

El primer partido de las semis de Qatar 2022 se jugará el 13 de diciembre a las 2:00 pm. El segundo encuentro de esta fase se disputará el 14 de diciembre a las 2:00 pm.

Tercer puesto

El penúltimo partido del Mundial de Qatar 2022, en el que se compite por el tercer lugar, ocurrirá el 17 de diciembre a las 10:00 am.

Final

La gran final de Qatar 2022 se definirá en el Estadio Lusail, el 18 de diciembre a las 10:00 am