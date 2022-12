Croacia vs Marruecos en VIVO ONLINE por LATINA (tercer y cuarto lugar del mundial 2022)

Disfruta del partido Croacia vs Marruecos que chocarán por el tercer lugar del mundial Catar 2022

Croacia vs Marruecos. Solo quedan dos partidos para que termine la Copa del Mundo Catar 2022, y uno de ellos lo podemos disfrutar este sábado 17 de diciembre del partido por el tercer y cuarto del mundial 2022, entre Croacia y Marruecos en el Estadio Internacional Khalifa.

Croatas y marroquíes vienen de realizar una excelente participación en Copas del Mundo, la selección de los Balcanes llega al séptimo partido por segundo mundial consecutivo, y buscará colgarse la medalla de bronce por segunda ocasión en su historia (Fue tercer lugar en Francia 1998), mientras que la revelación de campeonato mundial, la selección de Marruecos ha firmado la mejor actuación de un equipo africano en mundiales de fútbol, sin importar el resultado del sábado.

Aquí te dejamos todos los datos del partido del tercer y cuarto puesto de Qatar 2022, en la siguiente nota con los horarios, alineaciones, árbitro, estadio, dónde ver en vivo el Croacia Marruecos mundial 2022 en Perú.

Partido por el tercer lugar del mundial: a qué hora juega Croacia con Marruecos

El partido del tercer y cuarto puesto del Mundial Catar 2022, entre Croacia y Marruecos se jugará este sábado 17 de diciembre desde las 10:00 horas de Perú en vivo por la señal de Latina Televisión en territorio peruano.

Recordemos que al día siguiente, se disputará la gran final de Qatar 2022 entre Argentina y Francia el domingo 18 de diciembre a partir de las 10:00 horas (Horario peruano). El partido definitivo, también lo podrás disfrutar en vivo por Latina TV para todo Perú.

Si no quieres perderte ningún detalle del partido por tercer y cuarto lugar de la Copa del Mundo Catar 2022, te dejamos todos los horarios del Croacia vs Marruecos para Perú, y el resto de países a continuación:

Perú : 10:00 AM

: 10:00 AM Argentina : 12:00 PM

: 12:00 PM Brasil : 12:00 PM

: 12:00 PM Bolivia : 11:00 AM

: 11:00 AM Colombia : 10:00 AM

: 10:00 AM Chile : 11:00 AM

: 11:00 AM Ecuador : 10:00 AM

: 10:00 AM Estados Unidos : 8:00 AM

: 8:00 AM España : 16:00 PM

: 16:00 PM México : 9:00 AM

: 9:00 AM Paraguay : 11:00 AM

: 11:00 AM Uruguay : 12:00 PM

: 12:00 PM Venezuela : 11:00 AM

: 11:00 AM Qatar: 18:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Croacia y Marruecos?

Croacia y Marruecos decidirán el tercer y cuarto puesto de Qatar 2022, en el Estadio Internacional de Khalifa, ubicado en la Ciudad de Doha.

Este recinto deportivo fue renovado completamente para recibir la Copa del Mundo Catar 2022, contando con un aforo para 45.416 espectadores, después de la reducción de localidades por motivos de seguridad.

La selección Croacia ha disputado 1 partido en el Estadio Khalifa en esta Copa del Mundo, fue durante la fase de grupos de Qatar 2022, cuándo derrotaron por 4 a 1 al seleccionado canadiense. Por su parte, la selección de Marruecos será la primera y última vez que juegue en esta sede del mundial 2022.

Con el partido por el tercer y cuarto puesto del mundial 2022, el Estadio Internacional de Khalifa cierra su participación en esta cita mundialista, aquí te dejamos todos los encuentros celebrados en este escenario durante la Copa del Mundo Catar 2022:

Inglaterra 6-2 Irán / 21 de noviembre / Grupo B (Partido concluido)

Alemania 2-3 Japón / 23 de noviembre / Grupo E (Partido concluido)

Países Bajos 1-1 Ecuador / 25 de noviembre / Grupo A (Partido concluido)

Croacia 4-1 Canadá / 27 de noviembre / Grupo F (Próximo partido)

Ecuador 1-2 Senegal / 29 de noviembre / Grupo A

Japón 2-1 España / 1 de diciembre / Grupo E

Países Bajos 3-1 Estados Unidos / 3 de diciembre / Octavos de Final

Croacia vs Marruecos / 17 de diciembre

¿Cómo llega Croacia a la Final Qatar 2022?

Croacia viene de caer derrotada por 0 a 3 contra la “Albiceleste”, un partido donde los croatas comenzaron mejor e intentando llega a la portería de “Dibu” Martínez. Sin embargo, un penal de Livaković a Julián Álvarez al minuto 34′ convertido por Lionel Messi.

Seguidamente, el delantero del Manchester City conseguiría un doblete en los minutos 39′ y 69′, y que sentenciaría la derrota de los “Ajedrezados” al partido por el tercer y cuarto puesto ante Marruecos.

¿Cómo llega Marruecos a la Final Qatar 2022?

Marruecos ha realizado un mundial soñado, logrando llegar hasta las semifinales de la Copa del Mundo, siendo la primera nación africana en alcanzar dicha instancia. Dejando a selecciones cómo España y Portugal consideradas favoritas.

Sin embargo, le tocaría en semifinales a la favorita y vigente campeona del mundo, la selección de Francia que demostró su increíble poderío a pesar de la gran resistencia de los marroquíes, no pudieron con los goles de Theo Hernández al minuto 5′ y Randal Kolo Muani al minuto 79′.

Tercer y cuarto lugar de Qatar 2022: Alineaciones de Croacia vs Marruecos

No hay muchas novedades para las alineaciones de Croacia vs Marruecos mundial 2022, por lo que no se prevé cambios en los onces iniciales con respecto a los partidos de semifinales, sin embargo los africanos llegan entre algodones.

El cuadro de Zlatko Dalić sacará el once que viene utilizando en toda la cita mundialista, solo son dudas con Brozovic y Gvardiol por molestias musculares, después del partido Argentina.

Por su parte, la selección de Marruecos llega con varias bajas por lesión, cómo son el caso de Aguerd y Saïss, por lo que el seleccionador Walid Regragui, tendrá que utilizar su quinto central Dari, para el partido ante Croacia.

Alineación de Croacia:

Portero : Dominik Livakovic.

: Dominik Livakovic. Defensas : Lovren, Gvardiol (duda), Borna Sosa y Josip Juranović.

: Lovren, Gvardiol (duda), Borna Sosa y Josip Juranović. Mediocampistas : Modric, Brozovic (duda) y Kovacic.

: Modric, Brozovic (duda) y Kovacic. Delanteros: Nikola Vlasic, Perisic y Kramaric.

Técnico: Zlatko Dalić (Bosnia)

Alineación de Marruecos:

Portero : Yassine Bono.

: Yassine Bono. Defensas : Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq y Noussair Mazraoui.

: Achraf Hakimi, Achraf Dari, Jawad El Yamiq y Noussair Mazraoui. Mediocampistas : Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat y Selim Amallah.

: Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat y Selim Amallah. Delanteros: Hakim Ziyech , Sofiane Boufal y Youssef En-Nesyri.

Técnico: Walid Regragui (Marruecos)

¿Cuál será el árbitro de Croacia y Marruecos 2022?

No hay dudas, que Qatar quería alguna representación en los últimos partidos de este mundial 2022, por ello el árbitro designado por FIFA para impartir justicia en el duelo por el tercer y cuarto puesto entre Croacia y Marruecos, será el catarí Abdulrahman Al-Jassim de 35 años.

Será el segundo encuentro que pite el colegiado catarí en esta Copa del Mundo, luego de dirigir el empate 1 a 1 entre Estados Unidos y Gales en la primera fecha del Grupo B (25 faltas, 6 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas). También participó cómo cuarto árbitro en la victoria de Portugal de 2 a 0 contra Uruguay.

El cuerpo arbitral que acompañará al árbitro Abdulrahman Al-Jassim, en el partido del Croacia con Marruecos, será el siguiente:

Jueces de Línea : Taleb Al Marri (QAT) y Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT).

: Taleb Al Marri (QAT) y Saoud Ahmed Almaqaleh (QAT). Cuarto árbitro : Raphael Claus (BRA).

: Raphael Claus (BRA). VAR : Julio Bascuñán (CHI).

: Julio Bascuñán (CHI). AVAR : Pol Van Boekel (NLD).

: Pol Van Boekel (NLD). VAR Fuera de Juego : Bruno Pires (BRA).

: Bruno Pires (BRA). Apoyo del VAR: Armando Villarreal (EUA).

Croacia y Marruecos en Mundiales

Es la segunda ocasión en que Croacia y Marruecos se enfrentan en esta Copa del Mundo Catar 2022, recordemos que ya se habían visto las caras en la primera fecha del Grupo F, dónde no pudieron sacar diferencias.

Antes del partido del pasado miércoles 23 noviembre, donde croatas y marroquíes empataron a cero, nunca habían disputado un encuentro en mundiales de fútbol. Es más, hasta el comienzo de esta cita mundialista solo se habían enfrentado una vez en la historia, siendo un amistoso internacional en 1996 que terminó en 2-2, y que tuvo que definirse en tanda de penaltis, dónde resultó ganadora la selección de los Balcanes.

Aquí te dejamos el récord histórico entre Croacia y Marruecos:

Amistoso Internacional de 1996 : Marruecos (0) 2-2 (2) Croacia

: Marruecos (0) 2-2 (2) Croacia Copa del Mundo de Qatar 2022: Marruecos 0-0 Croacia

Nota: Los dos partidos entre croatas y marroquíes han quedado en empate, por lo que está podría ser la primera victoria para alguno de los seleccionados.

Todos los ganadores del partido por el tercer y cuarto puesto en la historia de los mundiales:

Uruguay 1930 : Estados Unidos

: Estados Unidos Italia 1934 : Alemania

: Alemania Francia 1938 : Brasil

: Brasil Brasil 1950 : Suecia

: Suecia Suiza 1954 : Austria

: Austria Suecia 1958 : Francia

: Francia Chile 1962 : Chile

: Chile Inglaterra 1966 : Portugal

: Portugal México 1970 : Alemania

: Alemania Alemania 1974 : Polonia

: Polonia Argentina 1978 : Brasil

: Brasil España 1982 : Polonia

: Polonia México 1986 : Francia

: Francia Italia 1990 : Italia

: Italia Estados Unidos 1994 : Suecia

: Suecia Francia 1998 : Croacia

: Croacia Corea del Sur y Japón 2002 : Turquía

: Turquía Alemania 2006 : Alemania

: Alemania Sudáfrica 2010 : Alemania

: Alemania Brasil 2014 : Países Bajos

: Países Bajos Rusia 2018: Bélgica

Nota: Alemania es la selección que más veces ganó el partido por el tercer y cuarto puesto de una Copa del Mundo con 3 medallas de bronce. Además de ser el equipo junto a Brasil con más participaciones en este tipo de partido en la historia de la competición (4 partidos disputados).

¿Cuánto paga Croacia vs Marruecos mundial 2022?

El conjunto balcánico llega al partido por tercer y cuarto lugar de Qatar 2022, cómo la favorita según las Casas de Apuestas en Perú, sin embargo en el primer partido disputado entre ambas selecciones en fase de grupos, el resultado fue un empate cero, dónde los croatas solo pudieron realizar 5 tiros, su menor cantidad en un encuentro de una Copa del Mundo, además que los marroquíes tuvieron las mejores ocasiones para conseguir el gol de la victoria.

Por los momentos, la victoria de Croacia se paga a unos 2.20, mientras que el triunfo de Marruecos paga 2.80, y el empate entre croatas y marroquíes se paga alrededor de los 3.00 por apuesta.

Además, un gol o asistencia de Luka Modrić paga unos 2.25 por apuesta, recordemos que seguramente sea la despedida del 10 de la selección croata, y que buscará cerrar su larga y exitosa carrera con el seleccionado de su país con un sello de calidad.

¿Dónde ver la repetición del Croacia vs Marruecos final mundial 2022?

Este sábado 17 de diciembre se jugará el partido de consolación. Cuando Croacia y Marruecos disputen el tercer y cuarto puesto del Mundial Catar 2022 ¿No podrás verlo en vivo? ¡No te preocupes! Porque a través de LATINA PLAY y APP, podrás ver la repetición y todos los goles del partido por la medalla de bronce de Qatar 2022 entre Croacia y Marruecos para todo Perú.

