Croacia vs Brasil: europeos y sudamericanos igualan por los cuartos de final de Qatar 2022

Europeos y sudamericanos van por el triunfo en este gran cotejo. Sigue aquí todas las incidencias y resultado del partido Croacia vs Brasil.

[Hoy cobertura y resultado del partido Croacia vs Brasil por la web de Latina] Las selecciones de Croacia y Brasil vienen igualando sin goles en choque válido por los cuartos de final de la copa del mundo Qatar 2022. Este encuentro se desarrolla en el Estadio Ciudad de la Educación.

Si bien Brasil tuvo una disposición más ofensiva, tratando de apretar en campo rival, Croacia ha tenido buenos resultados con un planteamiento inteligente. Sin irse con todo al ataque, ha logrado darse mañana para tener sus aproximaciones al arco rival y conservar el cero en pórtico propio. Así, sin mayores chances claras, el primer tiempo llegó con el empate a cero.

La previa del Croacia vs Brasil

Los “Cariocas” buscarán jugar su novena semifinal en Copas del Mundo, la última la catastrófica derrota ante Alemania en 2014, mientras que los croatas quieren repetir su hazaña en Rusia 2018, luego de que avanzara tras eliminar a los locales en tanda de penales ¿Se repetirá la misma fórmula en estos cuartos de final de Qatar 2022?

No te pierdas ningún detalle del Croacia vs Brasil mundial 2022, para ello te dejamos la siguiente nota con los horarios, alineaciones, árbitro, estadio, datos del partido y dónde seguir la cobertura en vivo del Croacia Brasil en Perú ¡Que comiencen los cuartos de final del mundial 2022!

¿A qué hora juega Croacia con Brasil?

El partido que abre estos cuartos de final de Qatar 2022, el Croacia Brasil comenzará a partir de las 10:00 horas de Perú, este viernes 9 de diciembre.

Más tarde, ese mismo día podrás disfrutar el encuentro de segunda hora entre Países Bajos y Argentina desde las 14:00 horas (Horario de Perú).

Solo quedan pocos partidos para que termine esta Copa del Mundo, por lo que no puedes perderte ningún encuentro de estos cuartos de final de Qatar 2022, aquí te dejamos todos los horarios del Croacia con Brasil para Perú, y el resto de países:

Perú : 10:00 AM

: 10:00 AM Brasil : 12:00 PM

: 12:00 PM Estados Unidos : 8:00 AM

: 8:00 AM Argentina : 12:00 PM

: 12:00 PM Bolivia : 11:00 AM

: 11:00 AM Colombia : 10:00 AM

: 10:00 AM Chile : 11:00 AM

: 11:00 AM Ecuador : 10:00 AM

: 10:00 AM México : 9:00 AM

: 9:00 AM Paraguay : 11:00 AM

: 11:00 AM Uruguay : 12:00 PM

: 12:00 PM Venezuela : 11:00 AM

: 11:00 AM Qatar: 18:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Croacia y Brasil?

El partido entre Croacia y Brasil 2022, se jugará en el Estadio de la Ciudad de la Educación, ubicado en la Ciudad de Rayán.

Este recinto deportivo cuenta con un aforo para 40.000 espectadores, se encuentra dentro de uno de los complejos educativos más prestigiosos de toda Qatar, además de que las universidades más importantes del país árabe, se encuentran cerca del Estadio Ciudad de la Educación.

Será la última vez que veamos un encuentro de Qatar 2022 en este escenario, cerrando su participación en esta cita mundialista.

¿Cómo llega Croacia a los cuartos de final?

Al parecer, a la selección de Croacia le gusta definir todo por penales, ya que nuevamente ha conseguido su clasificación a los cuartos de final de Qatar 2022, luego de vencer a Japón por la definición de pena máxima.

Sin duda, un partido muy parejo entre croatas y japoneses, dónde los europeos supieron resistir los embates de los asiáticos, y que al final pudieron definirlo en varias oportunidades en las botas de Modric, Perisic y Kramaric.

Croacia se prepara para jugar sus segundos cuartos de final de manera consecutiva, recordemos que en Rusia 2018 eliminó a los locales, justamente en la tanda de penales.

¿Cómo llega Brasil a los cuartos de final?

La selección de Brasil, nos brindó un espectáculo ante Corea del Sur el pasado lunes 5 de diciembre en el Estadio 974. Encajando 4 goles en el primer tiempo, y que le bastaría para sellar su clasificación a los cuartos de final de Qatar 2022.

Los “Brazucas” quieren olvidar su eliminación en esta misma instancia contra Bélgica en Rusia 2018, para ello necesitarán seguir con el buen momento de los dirigidos por “Tite”, y de la gran forma de jugadores cómo Vinicius, Neymar, Richarlison, Casemiro, entre otros.

Alineaciones del Croacia vs Brasil

Quedan pocas horas para el Croacia vs Brasil mundial 2022, el partido que abre los cuartos de final de Qatar 2022, ya tiene sus alineaciones probables del próximo encuentro de este viernes 9 de diciembre.

Los dirigidos por Zlatko Dalić, llegan de un partido muy desgastante ante la selección de Japón, consiguiendo su pase a los cuartos de final por tanda de penales. Sin embargo, el técnico croata no tiene previsto ningún cambio con respecto al once que enfrentó a los asiáticos, sin duda un equipo que llegará muy justo al encuentro ante la “Canarinha”, sobre todo con jugadores veteranos cómo Luka Modric, que pueden resentir el desgaste de los últimos partidos.

Mientras, el “Scratch du Oro” no puede llegar en mejor momento a estos cuartos de final, luego de un repaso a la selección de Corea del Sur en los 16vos de final de Qatar 2022, y sin sufrir ninguna baja, sobre todo con la recuperación de Neymar y Danilo.

Por lo que, “Tite” no tiene previsto realizar ningún cambio en el once que enfrentó a los surcoreanos, apostando nuevamente por Militao en el lateral derecho, debido a las lesiones de Alex Sandro y Alex Telles.

Alineación de Croacia:

Portero : Dominik Livakovic.

: Dominik Livakovic. Defensas : Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa.

: Josip Juranovic, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa. Mediocampistas : Mateo Kovacic, Luka Modric y Marcelo Brozovic.

: Mateo Kovacic, Luka Modric y Marcelo Brozovic. Delanteros: Perisic, Andrej Kramaric y Marko Livaja.

Técnico: Zlatko Dalić (Bosnia)

Alineación de Brasil:

Portero : Alisson Becker.

: Alisson Becker. Defensas : Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos y Danilo.

: Eder Militao, Thiago Silva, Marquinhos y Danilo. Mediocampistas : Lucas Paquetá y Casemiro.

: Lucas Paquetá y Casemiro. Delanteros: Vinicius Jr., Neymar Jr., Raphinha y Richarlison.

Técnico: “Tite” (Brasil)

¿Quién será el árbitro de Croacia y Brasil 2022?

El árbitro inglés Michael Oliver, será el designado para dirigir el Croacia Brasil por los cuartos de final de Qatar 2022.

Será el tercer partido que dirigirá el colegiado británico de 37 años en esta Copa del Mundo Catar 2022, su estreno fue en la victoria de Costa Rica por 1 a 0 contra Japón (31 faltas, 6 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas), mientras que en su segunda presentación fue en el triunfo de México por 2-1 ante Arabia Saudita (38 faltas, 7 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas).

Por último, el cuerpo arbitral que acompañará a Michael Oliver, para el encuentro de Croacia con Brasil será:

Jueces de Línea : Stuart Burt y Gary Beswick.

: Stuart Burt y Gary Beswick. Cuarto árbitro : Mustapha Ghorbal.

: Mustapha Ghorbal. VAR : Pol Van Boekel.

: Pol Van Boekel. AVAR : Massimiliano Irrati.

: Massimiliano Irrati. VAR Fuera de Juego : Kathryn Nesbitt.

: Kathryn Nesbitt. Apoyo del VAR: Juan Soto.

Croacia y Brasil en Mundiales

El partido de este viernes 9 de diciembre entre Croacia y Brasil mundial 2022, será la tercera ocasión que se enfrenten ambas selecciones en Copas del Mundo. La última vez que se vieron las caras en un encuentro oficial, fue un amistoso internacional en 2018 con victoria de la “Canarinha” por 2 a 0 contra los “Ajedrezados”.

Croatas y brasileños se han enfrentado 2 veces en mundiales de fútbol, la primera en la fase de grupos de Alemania 2006, dónde los sudamericanos consiguieron el triunfo por 1 a 0, mientras que el segundo duelo se dio en Brasil 2014, cuándo los anfitriones derrotaron en su estreno a los europeos por 3 a 1 con dos goles de Neymar.

En 4 partidos oficiales entre Croacia y Brasil, solo una vez los croatas evitaron la derrota, fue en un amistoso internacional en 2005, dónde consiguieron un empate 1 a 1. Los europeos nunca han podido vencer a la “Verdeamarela” en partido oficial.

Curiosidades del Croacia vs Brasil 2022

La selección de Croacia, ha perdido cuatro de sus últimos cinco encuentros ante equipos sudamericanos, exceptuando el triunfo ante Argentina por 3 a 0 en el Mundial Rusia 2018. Cabe destacar, que 2 de esas 4 derrotas fueron contra Brasil.

El seleccionado de Brasil, buscará jugar su novena semifinal en la historia de los mundiales, solo está por debajo de la selección de Alemania (12 semifinales). Por su parte, los croatas pueden conseguir su tercera semifinal en Copas del Mundo (1998 y 2018).

La “Canarinha” nunca ha visto la derrota en un partido oficial ante Croacia, los sudamericanos han conseguido 3 victorias y 1 empate.

¿Cuánto paga Croacia vs Brasil mundial 2022?

No hay dudas, que el “Scratch du Oro” es la máxima favorita en las Casas de Apuestas en Perú, para el partido entre Croacia vs Brasil mundial 2022, sin embargo los pronósticos no descartan un posible empate que los lleve a tiempos extras, y unos hipotéticos tiros de penal, recordemos que 7 de los últimos 8 partidos de eliminación directa de la selección de Croacia, se han extendido hasta los tiempos suplementarios.

Por los momentos, la victoria de Croacia se paga a 9,60 por apuesta, mientras que el triunfo de Brasil se paga a 1,39. Asimismo, el empate de Croacia y Brasil 2022 se paga entre los 4,90 y 5,10.

Betsson : gana Croacia (9,60) / empate (5,10) / gana Brasil (1,36)

: gana Croacia (9,60) / empate (5,10) / gana Brasil (1,36) Inkabet : gana Croacia (9,00) / empate (4,90) / gana Brasil (1,36)

: gana Croacia (9,00) / empate (4,90) / gana Brasil (1,36) Te Apuesto : gana Croacia (8,48) / empate (5,02) / gana Brasil (1,38)

: gana Croacia (8,48) / empate (5,02) / gana Brasil (1,38) Betano: gana Croacia (8,00) / empate (4,90) / gana Brasil (1,39)

