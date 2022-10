Cristiano Ronaldo y su último desafío con Portugal: el mundial Qatar 2022

Hoy con 37 años, el mundial de Qatar 2022 se convierte en el último gran evento para uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, Cristiano Ronaldo. El máximo referente del fútbol portugués tiene una inmejorable oportunidad de alcanzar lo que hasta hace no muchos años parecía imposible. Portugal ha conformado un plantel muy competitivo y sin duda alguna, será protagonista en Qatar 2022.

La historia de Cristiano Ronaldo con la selección portuguesa data del 2004, cuando el cuadro lusitano por fin llegó a una final de la Eurocopa, lamentablemente terminó cayendo ante Grecia. CR7 apenas tenía 19 años, era figura del Manchester United y venía haciéndose un lugar en la selección absoluta junto a grandes jugadores como Luis Figo, Pauleta, Maniche, Rui Costa, entre otros.

Cristiano en Copas del Mundo

El paso de Cristiano Ronaldo en los mundiales comienza en Alemania 2006, Portugal llegó a disputar el tercer y cuarto puesto frente a Alemania, aunque terminó cayendo ante los teutones. En Sudáfrica 2010, los lusos clasificaron a octavos de final y fueron eliminados por España. Luego, en Brasil 2014, CR7 y compañía no pasaron la fase de grupos y en Rusia 2018 clasificó a octavos, pero fue eliminada por Uruguay de Suárez y Cavani.

Tras la consagración en la Eurocopa 2016, Cristiano Ronaldo está más convencido que nunca que en el fútbol no hay imposibles y apunta todas fuerzas para conseguir el título en Qatar 2022. Si pudo sacar del camino a Francia en aquella final del 2016 e incluso con CR7 fuera del campo por lesión, porque no pensar en que Qatar 2022 es posible para los lusitanos.

La actualidad del astro portugués no es de las mejores, tras un memorable paso con el Real Madrid, no ha tenido regularidad al máximo nivel. Llegó a Juventus, pero no terminó de trascender en Champions League y ahora volvió a Manchester United, donde no tiene una buena relación el técnico Erik ten Hag. Qatar 2022 es el sueño más preciado por Cristiano Ronaldo y dará todo por conseguirlo