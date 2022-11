Camerún vs Serbia: datos y resultado en vivo del partido

Conoce todos los detalles del partio por el grupo G de Qatar 2022, Camerún vs Serbia

[ Camerún vs Serbia, resultado en vivo ]. Comienza la segunda fecha del Grupo G de Qatar 2022, el encuentro de Camerún vs Serbia 2022 de este lunes 28 de noviembre en el Estadio de Al Janoub, puede dejarnos el primer eliminado de este grupo del mundial, y darle alguna esperanza a los africanos o serbios de clasificar a los octavos de final de Qatar 2022.

Cameruneses y serbios vienen de actuaciones discretas en sus presentaciones en la Copa del Mundo Catar 2022, los “Leones Indomables” no pudieron evitar la derrota por 1 a 0 contra Suiza, mientras que los serbios aguantaron como pudieron a la gran favorita de Brasil, pero que finalmente terminarían perdiendo por 2 a 0.

Si quieres enterarte de todos los datos de este partido del mundial 2022, te dejamos la siguiente nota con los horarios, alineaciones, árbitro, lugar, estadísticas y dónde ver en vivo el Camerún vs Serbia mundial 2022 en Perú.

¿A qué hora jugarán Camerún vs Serbia 2022?

El pitazo inicial del Camerún vs Serbia 2022, será desde las 5:00 horas de Perú, siendo el primer partido de este lunes 28 de noviembre, y el que habrá la segunda jornada del Grupo G del Mundial Catar 2022.

Además del Camerún vs Serbia mundial 2022, también se jugará el mismo día el otro partido del Grupo G, el Brasil vs Suiza 2022 a partir de las 11:00 horas (Horario peruano).

No te pierdas los partidos de la segunda fecha del Grupo G de Qatar 2022, por lo que te dejamos todos los horarios del Camerún vs Serbia 2022 para Perú y el resto de países:

Perú : 5:00 AM

: 5:00 AM Argentina : 7:00 AM

: 7:00 AM Brasil : 7:00 AM

: 7:00 AM Bolivia : 6:00 AM

: 6:00 AM Colombia : 5:00 AM

: 5:00 AM Chile : 6:00 AM

: 6:00 AM Ecuador : 5:00 AM

: 5:00 AM Estados Unidos : 3:00 AM

: 3:00 AM México : 4:00 AM

: 4:00 AM Paraguay : 6:00 AM

: 6:00 AM Uruguay : 7:00 AM

: 7:00 AM Venezuela : 6:00 AM

: 6:00 AM Qatar: 13:00 PM

¿Cómo va el Grupo G de Qatar 2022?

El Grupo G de Qatar 2022, comenzó el pasado jueves 24 de noviembre con el Suiza vs Camerún mundial 2022, dónde los “Helvéticos” sacaron el triunfo por la mínima (1-0), aunque para muchos se trató de un resultado injusto, ya que los “Leones Indomables” hicieron un gran partido comandados por su estrella Eric Maxim Choupo-Moting, pero que no estuvieron acertados frente al arco de Yann Sommer.

Por otra parte, el Brasil vs Serbia 2022 nos dejó claro el favoritismo y supremacía de la “Canarinha” en Qatar 2022, con dos golazos de Richarlison que nada pudo hacer el guardameta serbio Milenkovic. Ciertamente, la selección de Serbia no hizo un mal partido, pero se espera mucho más de este equipo, sobre todo de su gran poder ofensivo.

Brasil y Suiza llegan cómo líderes a la segunda fecha del Grupo G de Qatar 2022, y buscarán sellar alguna de ellas su clasificación para los octavos de final, mientras que el Camerún vs Serbia 2022 decidirá cuál de las dos se va devuelta a casa.

¿En qué estadio se jugará el Camerún vs Serbia 2022?

El partido de este lunes 28 de noviembre entre Camerún vs Serbia 2022, se disputará en el Estadio Al Janoub, ubicado en la Ciudad de Al Wakrah.

Fue de los primeros estadios de Qatar 2022 en ser inaugurados para la cita mundialista, el Estadio Al Janoub cuenta con un aforo para 40.000 espectadores, sin embargo al terminar la Copa del Mundo Catar 2022 se reducirá a la mitad su capacidad, para albergar los partidos del Al Wakrah Sports Club de la liga qatarí.

Partidos de Qatar 2022 en el Estadio Al Janoub

Camerún vs Serbia mundial 2022, será el 4 encuentro que se celebré en el Estadio Al Janoub, además de ser el penúltimo que reciba de la Fase de Grupos de Qatar 2022. Faltaría el partido de Australia vs Dinamarca del miércoles 30 noviembre, para cerrar la primera fase de esta cita mundialista.

Los partidos que se jugarán en el Estadio Al Janoub del mundial 2022 son:

Francia 4-1 Australia / 22 de noviembre / Grupo D (Partido concluido)

Suiza 1-0 Camerún / 24 de noviembre / Grupo G (Partido concluido)

Túnez 0-1 Australia / 26 de noviembre / Grupo D (Partido concluido)

Camerún vs Serbia / 28 de noviembre / Grupo G (Próximo partido)

Australia vs Dinamarca / 30 de noviembre / Grupo D

Ghana vs Uruguay / 2 de diciembre / Grupo H

Ganador del Grupo E vs Segundo del Grupo F / 5 de diciembre / Octavos de Final

Alineaciones del Camerún vs Serbia mundial 2022

A pesar de las buenas sensaciones de los africanos en la derrota contra Suiza, la selección de Camerún necesita una victoria si o si, para no quedar al borde la eliminación en Qatar 2022.

La alineación de los “Leones Indomables” no tendrá ningún cambio para el Camerún vs Serbia 2022, por lo que su técnico Rigobert Song seguirá fiel a su idea del 4-3-3 con una presión arriba y buscar conectar con algunos sus delanteros, para que puedan batir las redes del portero serbio Milenkovic.

Por su parte, el seleccionado serbio viene de un partido correcto contra la gran favorita de Brasil, pero sorprendentemente lo que más falló en la selección de Europa del este, fue la ofensiva dónde delanteros de peso cómo Mitrović, Tadić o Vlahović.

Para el partido de Camerún vs Serbia mundial 2022, el entrenador serbio Dragan Stojković apostará por una alineación parecida a la que enfrentó a Brasil, sólo con el cambio en el ataque de Tadić por la estrella de la Juventus, Dušan Vlahović.

Alineación de Camerún:

Portero : Andre Onana.

: Andre Onana. Defensas : Nouhou Tolo, Nicolas Nkoulou, Castelletto y Collins Fae.

: Nouhou Tolo, Nicolas Nkoulou, Castelletto y Collins Fae. Mediocampistas : Hongla, S. Oum Gouet y Frank Zambo Anguissa.

: Hongla, S. Oum Gouet y Frank Zambo Anguissa. Delanteros: Karl Toko Ekambi, Eric Maxim Choupo-Moting y Bryan Mbeumo.

Técnico: Rigobert Song (Camerún)

Alineación de Serbia:

Portero : Vanja Milenkovic.

: Vanja Milenkovic. Defensas : Nikola Milenkovic, Valjkovic y Stranihja Pavlovic.

: Nikola Milenkovic, Valjkovic y Stranihja Pavlovic. Mediocampistas : Filip Kostic, Serjej Milenkovic Savic, Nemanja Gudelj, Sasa Lukic y Andrija Zivkovic.

: Filip Kostic, Serjej Milenkovic Savic, Nemanja Gudelj, Sasa Lukic y Andrija Zivkovic. Delanteros: Dusan Vlahovic y Aleksander Mitrovic.

Técnico: Dragan Stojković (Serbia)

¿Quién será el árbitro del Camerún vs Serbia 2022?

El árbitro encargado de impartir justicia en el Camerún vs Serbia, será Mohammed Abdulla Hassan de 43 años, y que participará en su segunda Copa del Mundo en Qatar 2022, después de su debut en Rusia 2018.

El colegiado de Emiratos Árabes Unidos, ya ha dirigido un partido en Qatar 2022, fue el España vs Costa Rica del Grupo E, dónde la “Roja” se llevó una victoria por 7 a 0, mientras que el árbitro Hassan pito 20 faltas entre ambos equipos, y un total de 2 amarillas.

Camerún vs Serbia en Mundiales

El partido de Qatar 2022 entre Camerún vs Serbia del Grupo G, será la primera vez que ambas selecciones se enfrenten en mundiales de fútbol.

La única ocasión en la historia que los equipos de Camerún y Serbia, se vieron las caras fue en un partido amistoso en 2010, dónde los serbios se llevaron la victoria por 4 a 3 ante los “Leones Indomables”.

Curiosidades del Camerún vs Serbia mundial 2022

La selección de Serbia, desde que es una nación independiente ha perdido sus únicos 2 encuentros ante selecciones africanas en Copas del Mundo (Costa de Marfil 2006 y Ghana 2010).

El seleccionado de Camerún ha perdido los últimos 8 partidos en mundiales de fútbol, si llega a caer derrotado ante Serbia, igualará la mayor racha de partidos perdidos de manera consecutiva (México 9 derrotas seguidas).

Serbia ha caído en 8 de sus últimos 10 partidos en Copas del Mundo, siendo el porcentaje de derrotas más alto de cualquier selección que haya jugado al menos 10 encuentros en mundiales.

Será la primera vez que Camerún vs Serbia 2022 se dispute en una Copa del Mundo, solo en una ocasión jugaron un partido amistoso, con resultado a favor de los serbios por 4 a 3.

¿Latina transmitirá el partido Camerún vs Serbia en vivo y en directo?

El partido Camerún vs Serbia no será transmitido en vivo y en directo por Latina Televisión. No obstante podrás revivir el partido completo en diferido por nuestra plataforma digital.

