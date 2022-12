Argentina vs. Croacia: Zlatko Dalić, el técnico que ya le ganó a la albiceleste.

Esta tarde, Croacia y Argentina disputan el pase a la gran final de Qatar 2022. En Rusia 2018 ya se vieron las caras aunque en otras circunstancias. Zlatko Dalić, también técnico de Croacia en aquella oportunidad, sabe lo que es enfrentar y ganar a la albiceleste.

Se jugaba la fase de grupos en Rusia 2018 y Argentina venía de empatar ante Islandia, necesitaba una victoria ante Croacia, pero los dirigidos por Dalić ganaron, golearon y gustaron ante los de Sampaoli en aquel momento.

El cuadro croata mantiene a sus principales referentes como Luka Modric e Ivan Perišić, quienes junto a Zlatko Dalić ya saben lo que es enfrentar a Messi y compañía. Previo al encuentro de esta tarde el estratega de Croacia tuvo palabras para el 10 argentino.

“Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. No defiende y no tenemos que dejar que reciba la pelota porque en ese momento es cuando más daño hace”.

Descartó marca personal

“Es el mejor jugador del mundo desde hace diez años. Le dedicaremos especial atención. La marca personal no funciona, no lo hicimos la última vez y tampoco lo haremos ahora. Necesitamos cubrir los pases hacia él y reducirle los espacios”.

“Messi es el mejor jugador del mundo de los últimos 10 años. Es un jugador con una calidad tremenda. Nos tenemos que preparar muy bien para enfrentarlo. No hay que darle muchos espacios porque está muy motivado. Esta será probablemente su última Copa del Mundo y tal vez su última chance de ganar un Mundial con Argentina. Ellos tienen un ejército de hinchas aquí en Qatar”.

“Celebramos la noche anterior (por el triunfo), desde hoy comenzamos a estudiar a Argentina. Esperamos un rival difícil y motivado otra vez. Seguramente la última derrota en Rusia también lo tendrá motivado, por lo que esperamos enfrentar a una muy buena versión de Argentina”, dijo Dalic sobre los aficionados argentinos.