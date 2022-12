Argentina vs Croacia en VIVO ONLINE por Latina TV y Web

Hoy Argentina vs Croacia en vivo por la señal de Latina Televisión

Atento al resultado en vivo del partido Argentina vs Croacia por LATINA. ¡Comienzan las semifinales del Mundial Catar 2022! El primer partido que disfrutaremos será este martes 13 de diciembre entre Argentina vs Croacia en el Estadio Nacional de Lusail, y dónde veremos un legendario enfrentamiento entre dos balones de oro, cómo lo son Lionel Messi y Luka Modrić.

La “Albiceleste” sigue con el sueño mundialista de levantar la Copa del Mundo en Qatar 2022, luego de eliminar a los Países Bajos en un partido lleno de tensión y emoción hasta el último momento, mientras que la actual subcampeona del Mundo, quiere conseguir su segunda final consecutiva, después de ganarle en penales a la gran favorita de Brasil, los croatas quieren devolver a casa a otra nación sudamericana.

No te pierdas todos los detalles de la primera semifinal del mundial 2022, entre Argentina y Croacia, por eso te dejamos la siguiente nota con los horarios, alineaciones, árbitro, estadio, datos del partido y dónde ver en vivo el Argentina con Croacia 2022 en Perú.

¿A qué hora juega Argentina con Croacia?

La primera semifinal de Qatar 2022, entre Argentina y Croacia comenzará este martes 13 de diciembre desde las 14:00 horas de Perú en vivo por Latina Televisión.

El partido entre argentinos y croatas nos permitirá conocer el primer finalista de la Copa del Mundo Catar 2022, mientras que el duelo entre Francia y Marruecos del miércoles 14 de diciembre a partir de las 14:00 horas (Horario peruano), será la segunda semifinal de esta cita mundialista, y dónde conoceremos la gran final de Qatar 2022.

Si no quieres perderte ningún detalle de los partidos de semifinales del Mundial Catar 2022, te dejamos todos los horarios del Argentina vs Croacia para Perú, y el resto de países a continuación:

Perú : 14:00 PM

: 14:00 PM Argentina : 16:00 PM

: 16:00 PM Bolivia : 15:00 PM

: 15:00 PM Brasil : 16:00 PM

: 16:00 PM Colombia : 14:00 PM

: 14:00 PM Chile : 15:00 PM

: 15:00 PM Ecuador : 14:00 PM

: 14:00 PM Estados Unidos : 12:00 PM

: 12:00 PM España : 20:00 PM

: 20:00 PM México : 13:00 PM

: 13:00 PM Paraguay : 15:00 PM

: 15:00 PM Uruguay : 16:00 PM

: 16:00 PM Venezuela : 15:00 PM

: 15:00 PM Qatar: 22:00 PM

¿En qué estadio se jugará el Argentina y Croacia?

El partido de Argentina con Croacia de las semifinales de Qatar 2022, se disputará en el Estadio Nacional de Lusail, ubicado en la Ciudad de Lusail.

El Estadio Nacional de Lusail fue construido especialmente para la Copa del Mundo Catar 2022, siendo el recinto deportivo de este mundial con mayor capacidad, ya que cuenta con un aforo de hasta 80.000 espectadores. Será el recinto deportivo que acoja la Final del Mundial 2022 de este domingo 18 de diciembre.

Será la cuarta ocasión en que la “Albiceleste” juegue un partido de esta Copa del Mundo en el Estadio de Lusail, la primera vez fue en la derrota por 2 a 1 contra Arabia Saudita, mientras que su siguiente presentación en este recinto deportivo, fue una victoria ante México por 2 a 0.

Su último partido fue contra Países Bajos, dónde superaron a la “Naranja Mecánica” por tanda de penales, y que le permitió disputar la próxima semifinal de este martes 13 de diciembre.

Por su parte, será la primera vez que “Los Ajedrezados” jueguen en el Estadio Icónico de Lusail. Sin embargo, buscarán jugar una segunda y última vez en este recinto deportivo en la final de Qatar 2022, siempre y cuándo puedan derrotar a la Argentina de Lionel Messi.

¿Cómo llega la Argentina a las semifinales de Qatar 2022?

La “Albiceleste” viene de derrotar a los Países Bajos en tanda de penales en los cuartos de final de Qatar 2022, luego de un partido muy disputado entre ambas selecciones, que dejó mucha polémica por el arbitraje de Mateu Lahoz, y los múltiples encontronazos entre los jugadores argentinos y neerlandeses.

El partido sería dominado por la selección de Argentina, que conseguiría anotar primero al minuto 35′ con gol de Nahuel Molina, gracias a una magistral asistencia de Lionel Messi, y que también anotaría un penal al minuto 73′, y que hacía pensar que estaba todo definido.

Sin embargo, Wout Weghorst anotaría un doblete al minuto 83′ y en la última jugada del partido para llevarlo a los tiempos extras. El marcador se mantendría igual hasta la tanda de penales, dónde el Dibu Martínez pararía 3 penales a los neerlandeses, y con el último penal marcado por Lautaro Martínez, sellaron la clasificación de Argentina a las semifinales de la Copa del Mundo Catar 2022.

¿Cómo llega Croacia a las semifinales de Qatar 2022?

No hay dudas, que una de las sorpresas en los 16vos de final del mundial 2022, fue la eliminación de Brasil a manos de Croacia, luego de un partido dónde los sudamericanos tuvieron varias oportunidades para adelantarse en el marcador, pero encontrándose con un muro llamado Dominik Livaković, que realizó espectaculares paradas para evitar la caída de su arco.

Este partido también se iría a la prórroga, dónde Brasil seguiría intentando anotar el gol de la victoria, mientras que los croatas intentaban defenderse cómo podían, no obstante el gol llegaría al finalizar el primer tiempo suplementario, gracias a un golazo de Neymar.

Aunque todo parecía que la “Canarinha” sería la que jugaría las semifinales de Qatar 2022, un gol de Bruno Petković al 117′ llevaría todo a la tanda de penales, dónde Livaković sería nuevamente el héroe parando un penal a Rodrygo Goes, además del tiro al palo de Marquinhos que significaría la clasificación de Croacia a una semifinal por segundo mundial consecutivo.

Alineaciones de Argentina vs Croacia

A 24 horas del comienzo de la primera semifinal de Qatar 2022, ciertamente hay algunas dudas en las alineaciones de Argentina y Croacia, sobre todo por parte de la “Albiceleste” debido a las bajas por acumulación de tarjetas y jugadores que llegan entre algodones.

Lionel Scaloni no podrá contar con Gonzalo Montiel y Marcos Acuña, para el partido contra Croacia, debido a las amarillas que sufrieron ambos jugadores en los octavos de final contra Países Bajos. También hay serias dudas con Rodrigo De Paul, ya que sigue recuperándose de una lesión, pero que forzará al igual que hizo contra los neerlandeses en el pasado partido.

Por su parte, Ángel Di María sigue recuperándose de sus problemas físicos sufridos a lo largo de esta cita mundialista 2022, pero estaría listo para jugar las semifinales, ya sea de titular o entrando desde el banco de suplentes cómo lo ha hecho en los últimos partidos.

La Croacia de Zlatko Dalić, llega a las semifinales contra Argentina sin ninguna baja por acumulación de tarjetas o lesiones, por lo que contarán con todos sus jugadores para este partido. Sin embargo, el mayor enemigo para los croatas será el cansancio, luego de jugar dos partidos de 120 minutos, ambos definidos en tanda de penales.

“Él no corre mucho, tampoco corre atrás de la pelota. Espera y recibe con toda la fuerza y energía. Necesitamos estar muy atentos a eso” comentó el seleccionador croata Zlatko Dalić, sobre Messi.

Alineación de Argentina:

Portero : Emiliano Martínez.

: Emiliano Martínez. Defensas : Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico.

: Nahuel Molina, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico. Mediocampistas : Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul.

: Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul. Delanteros: Ángel Di María, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Técnico: Lionel Scaloni (Argentina)

Alineación de Croacia:

Portero : Dominik Livaković.

: Dominik Livaković. Defensas : Josip Juranović, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa.

: Josip Juranović, Dejan Lovren, Josko Gvardiol y Borna Sosa. Mediocampistas : Mateo Kovacić, Luka Modrić y Marcelo Brozović.

: Mateo Kovacić, Luka Modrić y Marcelo Brozović. Delanteros: Ivan Perisić, Andrej Kramarić y Marko Livaja.

Técnico: Zlatko Dalić (Bosnia)

¿Quién será el árbitro de Argentina y Croacia 2022?

Daniele Orsato, será el árbitro encargado de impartir justicia en el Argentina con Croacia por las semifinales de Qatar 2022.

El colegiado italiano de 47 años, pitará su tercer partido en el mundial 2022, luego de dirigir el partido inaugural entre Qatar y Ecuador (30 faltas, 6 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas), mientras que su siguiente presentación sería en el duelo que enfrentó la “Albiceleste” contra México por fase de grupos, dónde solo amonestó a Gonzalo Montiel con tarjeta amarilla (34 faltas, 5 tarjetas amarillas y 0 tarjetas rojas).

Sin duda, será un arbitraje que estará constantemente bajo la lupa, sobre todo por las quejas de los sudamericanos en el pasado partido por cuartos de final ante Países Bajos, dónde jugadores cómo Lionel Messi y el “Dibu” Martínez tacharon la actuación del español Mateu Lahoz cómo “Un árbitro que no está a la altura de estos partidos importantes” o “Es el peor árbitro del mundial quería que nos empataran”.

No obstante, Daniele Orsato es de los jueces más reconocidos y respetados en el mundo del arbitraje, no suele generar jugadas polémicas y permite la continuación de juego, por lo que no es árbitro que saque muchas tarjetas. Ciertamente, es el mejor calificado para llevar el peso de una semifinal de un mundial.

El cuerpo arbitral que acompañará al italiano Daniele Orsato, para dirigir la semifinal de Argentina vs Croacia mundial 2022, será el siguiente:

Jueces de Línea : Ciro Carbone (ITA) y Alessandro Giallatini (ITA).

: Ciro Carbone (ITA) y Alessandro Giallatini (ITA). Cuarto árbitro : Mohammed Abdulla Mohammed (EAU).

: Mohammed Abdulla Mohammed (EAU). VAR : Massimiliano Irrati (ITA).

: Massimiliano Irrati (ITA). AVAR : Paolo Valeri (ITA).

: Paolo Valeri (ITA). VAR Fuera de Juego : Kathryn Nesbitt (USA).

: Kathryn Nesbitt (USA). Apoyo del VAR: Juan Soto (VEN).

Argentina y Croacia en Mundiales

Argentina Croacia semifinales del mundial 2022, será la tercera ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en una Copa del Mundo, la primera en Francia 1998 y la última en Rusia 2018, ambos por fase de grupos.

La “Albiceleste” y “Los Niños de la Guerra” se han visto las caras en 5 partidos oficiales, dónde los dos equipos poseen 2 victorias y 1 partido empatado en 1994 y que justamente fue la primera vez en la historia del fútbol que se enfrentaron.

Aquí te dejamos los resultados de los partidos por Copa del Mundo, disputados entre Argentina y Croacia:

Francia 1998 : Argentina 1-0 Croacia (Fase de Grupos)

: Argentina 1-0 Croacia (Fase de Grupos) Rusia 2018: Argentina 0-3 Croacia (Fase de Grupos)

La primera vez que se enfrentaron en un mundial

Sudamericanos y europeos, se enfrentarían por primera vez en una cita mundialista en la Copa del Mundo celebrada en Francia 1998, recordemos que era el primer mundial de Croacia cómo nación independiente, desde su separación con Yugoslavia.

Este primer duelo se lo llevaría la selección de Argentina en la fase de grupos, luego de derrotar por 1-0 a los croatas con gol de Mauricio Pineda al minuto 36′.

Posteriormente, tanto argentinos cómo croatas avanzaron como primera y segunda del Grupo H. La “Albiceleste” llegaría hasta los cuartos de final dónde caería eliminada ante los Países Bajos, mientras que Croacia realizaría una gran actuación en su primera Copa del Mundo, consiguiendo el tercer lugar en Francia 1998.

Argentina vs Croacia mundial 2018

Muchos recordamos el partido de Argentina y Croacia en fase de grupos del Mundial Rusia 2018, sobre todo por el error del arquero argentino Willy Caballero en el primer gol de los croatas.

Sería por la segunda jornada del Grupo D, la selección comandada por Luka Modrić le daría un recital a los dirigidos por Jorge Sampaoli, derrotándolos por un marcador de 3 a 0 con goles de Rebić, Modrić y Rakitić.

No obstante, tanto argentinos como croatas se clasificaron a los octavos de final. La selección de Argentina caería en 16vos de final contra Francia, mientras que Croacia sería la subcampeona del mundo, luego de perder la final ante los franceses.

Justamente, a horas del partido de semifinales entre Argentina y Croacia, la prensa croata le preguntaría al técnico actual argentino Lionel Scaloni, si la derrota ante Croacia en 2018 sería una motivación para este partido a lo que contestó:

“Esperamos un partido muy difícil contra un equipo que realmente juega como un gran equipo, y que nos va a poner las cosas muy difíciles. Las comparaciones con el anterior mundial no corresponden, todos los partidos son diferentes, pero estoy convencido de que son un gran equipo con grandes jugadores, sobre todo dan una sensación de grupo que es lo que realmente interesa”.

Curiosidades del Argentina vs Croacia 2022

La selección de Argentina buscará llegar a su sexta final en mundiales, una posible marca que solo es superada por las 8 finales disputadas por Alemania. Asimismo, la “Albiceleste” nunca ha perdido en un partido de semifinal en Copas del Mundo, la última fue contra Países Bajos, dónde superarían a los neerlandeses en tanda de penales.

La selección de Croacia puede convertirse en el cuarto equipo europeo en lograr finales consecutivas en mundiales de fútbol, luego de Italia en 1934 y 1938, Países Bajos en 1974 y 1978, y Alemania en 1982, 1986 y 1990.

El seleccionado argentino solo ha conseguido la victoria en uno de sus últimos siete partidos en Copas del Mundo contra naciones europeas (3 empates y 3 derrotas), el único triunfo sería contra Polonia por 2 a 0 en Qatar 2022, no obstante dos esos tres empates han conseguido la clasificación vía penales.

Croacia sería la segunda selección en la historia de los mundiales, que supera a Brasil y Argentina en partidos de eliminación directa en una misma cita mundialista, por los momentos solo lo ha logrado la selección de Alemania en 2014.

Este será el tercer encuentro entre Argentina y Croacia en mundiales de fútbol, la primera vez fue en Francia 1998 con victoria para los sudamericanos, y la última en Rusia 2018 con triunfo por 3 a 0 para los croatas.

¿Cuánto paga Argentina vs Croacia mundial 2022?

Para las Casas Apuestas en Perú, sin duda la gran favorita para llevarse este partido de semifinal es Argentina, sin embargo la selección de Croacia ha demostrado que no cree en favoritas, luego de eliminar a la “Canarinha” que estaba por arriba en las apuestas.

Por los momentos, la victoria de Argentina paga unos 1,89 por apuesta, mientras que un triunfo de Croacia se paga a unos 5,00. El empate entre argentinos y croatas se paga entre los 3,30 a 3,50.

Betsson : gana Argentina (1,88) / empate (3,40) / gana Croacia (4,85)

: gana Argentina (1,88) / empate (3,40) / gana Croacia (4,85) Inkabet : gana Argentina (1,83) / empate (3,30) / gana Croacia (5,00)

: gana Argentina (1,83) / empate (3,30) / gana Croacia (5,00) Te Apuesto : gana Argentina (1,89) / empate (3,33) / gana Croacia (4,74)

: gana Argentina (1,89) / empate (3,33) / gana Croacia (4,74) Betano: gana Argentina (1,85) / empate (3,50) / gana Croacia (4,50)

¿Dónde ver la repetición del partido Argentina vs Croacia 2022?

¿No podrás ver en vivo la primera semifinal del Mundial 2022? ¡Tranquilo! Porque podrás ver la repetición del partido de semifinales entre Argentina Croacia, y todos sus goles en LATINA PLAY para todo Perú.

