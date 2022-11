Xavi Simons, la estrella neerlandesa que espera romperla en el Mundial de Qatar 2022

No quiere ser más una promesa sino una realidad. Xavi Simons, mediocampista de tan solo 19 años, fue convocado por Louis Van Gaal para afrontar junto a Países Bajos el Mundial de Qatar 2022. El joven mediocampista neerlandés fue una de las sorpresas en la lista final y tratará de responder a la confianza otorgada hacia su persona.

“¡Las palabras no pueden describir cómo me siento en este momento! Este es un sueño hecho realidad, gracias a mi familia y a las personas más cercanas a mi. En especial a mi mamá, mi hermano y mi hermana por apoyarme siempre y amarme incondicionalmente“, fueron las palabras de Xavi Simons en redes sociales.

Words cannot describe how I feel right now!!!! This is a dream come true, thank you to my family and the people closest to me, and especially to my mom, my brother and my sister for always having my back and loving me unconditionally!!!!



We are going to #Qatar2022!!! 🇳🇱🦁🌎 pic.twitter.com/FsuMvcmSO4