Famoso tiktoker español no confía en su selección de cara a Qatar 2022

No les tiene ni una pizca de fe. Latina Deportes pudo conversar en exclusiva con el famoso tiktoker español Adrián Contreras. El conocido influencer confesó que no ve a España como una de las candidatas a quedarse con el título en el Mundial de Qatar 2022.

“A España no la veo como una de las selecciones favoritas. Me parece que Luis Enrique ha optado por jugadores muy jóvenes y no tengo la sensación que sea una de las candidatas a ganar el Mundial de Qatar 2022. Por otro lado, el entrenador me gusta mucho. Creo que el grupo que tiene confía mucho en él pero de cuartos no pasamos“, comentó el influencer con más de 2 millones de seguidores en Tik Tok.

Asimismo, ‘Adri’ como también es conocido, nos comentó su candidato para adjudicarse el título más importante a nivel de selecciones. “Si España no pasa, otro de los países que me gustaría que le vaya muy bien es Argentina por Messi. La respuesta es sencilla, es su último mundial“, sentenció.

España y Argentina disputarán el Mundial de Qatar 2022

¿En qué grupo está situado España en el Mundial Qatar 2022?

El combinado liderado por Luis Enrique está situado en el Grupo E junto a Costa Rica, Alemania y Japón. La ‘Furia Roja’ debutará ante el conjunto centroamericano, el próximo 23 de noviembre. Cuatro días más tarde medirán fuerzas contra los germanos y cerrarán su participación en la primera fase frente a los asiáticos.

“Históricamente, España no es una selección física. Si llevamos el partido a lo que nos interesa, a mover el balón, a ser listos… tendremos más opciones. No me preocupan los equipos muy fuertes físicamente, estamos acostumbrados.”, declaró Luis Enrique, entrenador de España.