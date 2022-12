¿Messi y Mbappé en conflicto?, esto dijo el DT del PSG

Messi y Mbappé demostraron todo su potencial en la final del Mundial de Qatar 2022 y dejaron en claro que, a pesar de pertenecer y jugar juntos en un mismo club, el representar a su país está por encima de todo. Por eso, una de las controversias generadas por la prensa fue el cómo será la nueva relación entre ambos futbolistas.

Cabe destacar que se ha circulado un video donde ambos futbolistas celebran el gol de su selección en la cara del otro.

Esta acción se ha convertido en una gran polémica, ya que los dos se volverán a ver las caras en el PSG para seguir disputando el torneo local y los diferentes campeonatos internacionales.

Para esto, el propio director técnico del París Saint-Germain Football Club se refirió sobre el tema y dejó en claro la verdad de dicha situación.

“Lo que pasó en Argentina no lo sé ni me corresponde. El comportamiento de su arquero es otra cosa, pero Messi no le faltó el respeto a Mbappé. Se dieron la mano, y Kylian tuvo una actitud ejemplar después de caer derrotado porque felicitó tanto a Leo como a (Lionel) Scaloni. Eso es lo que me importa”, destacó Galtier.

Messi y Mbappé en Qatar 2022

Messi y Mbappé volverán al PSG a inicios del 2023 luego de su participación en el Mundial de Qatar 2022. Ambos jugadores representaron a sus país en la final de la Copa del Mundo.

El argentino logró llevarse el título de campeón, mientras que su compañero en el cuadro parisino alcanzó el subcampeonato con una gran actuación.

“Leo ha completado un gran Mundial. Por su victoria, tuvo que volver a Argentina para celebrarlo y decidimos que hiciera una pausa hasta el 1 de enero. Además, tendrá entre trece o catorce días de recuperación”, aseguró el técnico