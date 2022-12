MEMES Ghana vs Uruguay: imágenes graciosas y reacciones que dejó el partido

En esta ocasión, Uruguay no logró conseguir la hazaña dada en Sudáfrica 2010 y quedó eliminado, casualmente, ante el mismo rival de aquel entonces: Ghana. El cuadro ‘charrúa’ necesitaba un triunfo para poder entrar en la conversación y disputar los octavos de final del torneo mundialista, pese a lograrlo, la diferencia de goles a favor del cuadro de Corea del Sur (quienes disputaban un partido en simultáneo ante Portugal) los dejó fuera de la Copa del Mundo Qatar 2022.

Pese al lamentable resultado, estos fueron algunos de los mejores ‘memes’ que nos dejó el encuentro:

We are out of the world cup but we took him with us #ghanavsuruguay #FIFAWorldCup pic.twitter.com/iboxnw4RzF