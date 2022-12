MEMES Argentina vs Croacia: imágenes graciosas y reacciones que dejó el partido

Argentina venció a Croacia con un contundente 3 a 0 con goles de Lionel Messi y doblete de Julián Álvarez. Con este resultado, el cuadro de Lionel Scaloni es finalista de Qatar 2022 y esperará a su rival entre Francia vs Marruecos.

La clasificación, la apoteósica actuación del 10 argentino y la irrupción de Julián Álvarez dejaron muchos memes divertidos que te mostramos a continuación.

There is only one GOAT pic.twitter.com/n3gR4irejt