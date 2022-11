FBC Melgar derrotó 2-0 a Sporting Cristal por la semifinal de ida de la Liga 1 2022

Melgar venció 2-0 a Sporitng Cristal por la semifinal de ida de la Liga 1 2022. El cuadro arequipeño fue superior al elenco ‘celeste’ y saca una importante ventaja de cara al partido de vuelta.

El cojunto ‘rojinegro’ salió con todo en busca del gol desde el primer minuto del encuentro. Toda la primera parte del partido tuvieron las ocasiones más claras. Por otro lado, los ‘rimenses’ estaban desordenados y arrinconados en su área.

En el segundo tiempo ambos equipos se mostraron belicosos tratando de anotar. Sin embargo, es hasta el minuto 65′ que tras un tiro de esquina Luis Iberico anota el primer tanto del cotejo tras ganarle la espalda a Horacio Calcaterra. Luego en el 77′ apareció nuevamente Iberico para poner el 2-0 final y darle ventaja al ‘dominó’.

Ahora los dirigidos por Roberto Mosquera tendrán la tarea de revertir este resultado en el partido de vuelta. Que se disputará el domingo 6 de noviembre en el Estadio Nacional a las 3:00 pm.



FBC Melgar y Sporting Cristal miden fuerzas en el Estadio de la UNSA por la semifinal de ida de la Liga 1. Los arequipeños buscarán quedarse con la victoria y así afrontar el encuentro de vuelta de la mejor forma. Sigue todas las incidencias de este importante cotejo por latina.pe.

PREVIA

Enfrentamientos de vida o muerte. Melgar de Arequipa recibe a Sporting Cristal este miercoles en el partido de ida de la semifinal del play off de la Liga 1. La consigna de arequipeños y ‘rimenses’ es sacar un gran resultado para afrontar el partido de vuelta no con confianza, pero sí con tranquilidad para que los nervios no les juegue una mala pasada.

Cabe recalcar que el ganador de esta llave enfrentará en la final de la Liga 1 a Alianza Lima que venció 2-0 a ADT gracias a los goles de Hernán Barcos (17′) y Pablo Míguez (29′). Los ‘grones’ quedaron segundos en la tabla acumulada, se llevaron uno de los 2 torneos del año y lógicamente se ganaron el derecho de clasificar directamente a la final sin necesidad de jugar 2 partido previos.

En el caso de Melgar, también ganaron un torneo como es el Apertura, pero no quedaron entre los 2 primeros cuadros del acumulado, requisito indispensable para ser finalista directo de la Liga 1.

FBC Melgar llega a este enfrentamientos después de perder 1-0 de locales ante AAS, mientras que Sporting Cristal llega con la moral a tope tras vencer 4-0 a Carlos Mannucci. En el caso de ‘El Dominó’, no podran contar con Alex Deneumostier (expulsión) y Leonel Galeano (acumulación de tarjetas amarillas). Los ‘cerveceros’, que terminaron en el primer lugar del acumulado, no podrán contar con Jesús Castillo (acumulación de tarjeta amarillas), Yoshimar Yotún y Renato Solís (ambos lesionados).

Día y hora de las semifinales entre Melgar y Cristal

Melgar vs Sporting Cristal – Miercoles, 02/11 – 3:00 p.m.

Sporting Cristal vs Melgar – Domingo, 06/11 – 3:00 p.m.