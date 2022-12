Maxi Rodríguez: Todas las selecciones que jugó en fueron las selecciones de Leo

El ex futbolista argentino Maxi Rodriguez habló sobre la final de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 que disputará la selección Argentina ante Francia este domingo, 18 de diciembre a las 10:00 am, hora peruana.

En ese sentido, elenco argentino buscará sumar su segunda estrella frente a la vigente campeona del Mundo, Francia. Ante ello la ‘Fiera’ dio unas declaraciones sobre el importante partido que disputará la ‘Albiceleste’ ante el país europeo.

“Nosotros los argentinos nos preocupan cosas de Francia y estoy seguro que a Francia le preocupan cosas de los argentinos. Entonces tener del otro lado al mejor del mundo preocupa y sobre todo al grupo que tiene la selección Argentina”. declaró Maxi Rodríguez a Latina Deportes.

Por otro lado, Maxi también se refirió sobre lo que significa Messi en la ‘Albiceleste’.

“Todas las selecciones que jugó en fueron las selecciones de Leo. Entonces a mi me toco jugar tres mundiales con él y eran las selecciones de Leo”.

Asimismo el ex mediocampista del Liverpool habló sobre las personas que sienten admiración por Lionel Messi.

“Hay muchos que no son de Argentina y tienen la admiración por el. Entonces eso es lo que más admiro de él. Y creo que el mundo del fútbol cuando no este él más se le va extrañar. Entonces hay qune tratar de disfrutarlo hasta el último partido”. sentenció el ex medicampista de la selección Argentina.

Trayectoria de Maxi Rodríguez

Newell’s Old Boys (1999 – 2002)

Espanyol (2002 – 2005)

Atlético de Madrid (2005 -2010)

Liverpool (2010 -2012)

Newell’s Old Boys (2012 – 2017)

Peñarol (2017 – 2019)

Newell’s Old Boys (2019 – 2021)

Cabe precisar que Maxi Rodríguez jugó en la selección Argentina por 9 años, donde llegó a registrar 56 partidos jugados, 16 goles y 1 asistencia. Recordemos que Maximiliano fue parte del plantel Argentino que fue campeón de la Copa Mundial Sub-20 del 2001.