Matute fue una fiesta: Alianza Lima se coronó campeón del Torneo Apertura 2023 

La media docena de goles ante Binacional selló una noche espectacular para los dirigidos del Chicho Salas. Y es que Alianza Lima, a falta de dos fechas, se ha coronado como el campeón del Torneo Apertura 2023. Sin embargo, tendrá que esperar hasta su último encuentro con Deportivo Garcilaso para recibir el tan ansiado trofeo de la Liga 1.

Con un Matute lleno, como de costumbre, Jesús Castillo abrió el marcador tras un fuerte remate que se desvió con la defensa rival. Minutos después, un blooper del portero Saravia igualaba la contienda, pero no desesperaba a la hinchada, que durante los 90 minutos no dejó de alentar.

Luego apareció la magia del Pirata Barcos. Junto a él, se le sumó la picardía de Bryan Reyna, quien también puso su cuota goleadora. La buena actuación de Cueva facilitó las cosas y su remate, pese a la complicidad de Edson Aubert, terminó en gol.

La cita futbolística culminaría gracias a un penal del ‘9’ grone, Hernán Barcos, que terminó asistiendo a Pablo Lavandeira, tal como alguna vez Messi y Suárez lo hicieran con el Barcelona.

Por su parte, Guillermo Salas no dejó de elogiar a sus pupilos tras hacerse de la Apertura. “Quiero agradecer a Dios, mejor inicio de carrera en lo personal y como comando técnico, ni soñado. Muy contento y agradecido a la familia, a toda esta hinchada que viene a apoyarnos y sufre tanto como nosotros. Es un logro importante para la institución. Este grupo se lo merece, es un gran plantel, grandes jugadores, grandes profesionales y es mérito de ellos”, señaló el estratega ante la prensa.

De igual manera, ‘Aladino’ hizo lo propio y mostró su alegría por obtener un nuevo título con el club de sus amores. No obstante, recordó que aún mantienen una deuda en la Libertadores, y espera poder revertir dicha situación en los dos próximos encuentros internacionales.

“Me siento feliz de conseguir un objetivo importante; de verdad, ha sido duro en lo personal, pero siempre he sabido que esta carrera es bonita, no es fácil, pero tengo unos compañeros magníficos que me apoyan. (…) Toca celebrar, pero no nos vamos a olvidar de estas dos finales de Libertadores y Dios mediante podemos revertir esta situación”, apuntó.