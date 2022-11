Marco Reus y su calvario con los torneos de selecciones

Marco Reus es uno de los futbolistas más habilidosos de la selección de Alemania y también de la Bundesliga. El jugador del Borussia Dortmund siempre deleita a los aficionados del fútbol con sus jugadas y goles.

Pese a mostrar un buen rendimiento en su equipo, Reus no ha participado en las importantes competencias internacionales con su selección. Esto debido a que las lesiones lo vienen persiguiendo desde hace varios años.

Marco Reus se perdió el Mundial de Brasil 2014. El motivo fue que presento una lesión en el tobillo izquierdo, la cual ocurrió en el partido amistoso que disputó Alemania ante Armenia.

Asimismo, Reus tampoco estuvo presente en la Eurocopa 2016. La razón la explicó el ex DT de los ‘Teuttones’, Joachim Löw. “Marco Reus presente unos problemas fisicos que le impedirán estar en Francia 2016 (Eurocopa)”.

El mediocampista del Dortmund también se ausento en la Copa Confederaciones 2017. Esta vez no fue por ninguna lesión. El mismo explicó que se ausento de esta competencia. Su intención del jugador fue descansar en verano y recuperar la forma que, tiempo atrás, lo convirtió en uno de los jugadores más desequilibrantes del continente.

En la Eurocopa 2020 “Woody” tampoco pudo defender la camiseta de su selección. El mismo deportista anunció que no iba a acudir al certamen europeo. “He tomado la decisión de darle un descanso a mi cuerpo y recuperarme”.

Ahora a tan solo 10 días del inicio de Qatar 2022, se pudo conocer que el ex mediocampista del Borussia Mönchengladbach no podrá acudir al torneo más importante a nivel mundial de selecciones. Nuevamente su ausencia se debe a una lesión que mantiene en el tobillo. Es por eso por lo que que Flick no lo incluyo en la convocatoria de Alemania para la Copa del Mundo.

¿Cuándo debuta Alemania en Qatar?

La selección alemana integra el grupo E con Japón, España, Costa Rica. Y hará su debut ante Japón el miércoles 23 de noviembre a las 8:00 am, hora peruana.