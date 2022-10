Liverpool: Van Djik y su sensacional récord en Premier League

Encontró su lugar en el mundo. Virgil Van Djik se encuentra atravesando un nivel superlativo con Liverpool en la Premier League. El zaguero neerlandés es un indiscutible en el esquema defensivo y clave para los ‘Reds’ cada vez que disputa un duelo como local en el torneo inglés.

Van Djik, desde que fichó por Liverpool, jamás ha perdido un solo partido oficial como local en Premier League. El último duelo que disputó en Anfield fue ante Manchester City por la jornada 11, duelo en el que terminó imponiéndose por la mínima diferencia. El neerlandés lleva 69 encuentros sin conocer la derrota.

El defensor de 31 años llegó a Liverpool a cambio de 85 millones de euros procedente del Southampton. Van Djik firmó por los ‘Reds’ a inicios del año 2018 y, desde entonces, ha disputado 137 juegos y ha marcado 14 tantos.

Actualmente, Virgil tiene un valor de 55 millones de euros y se estima que su valor en el mercado siga decreciendo debido a la edad con la que cuenta.

“Creo que el Liverpool, en ese momento cuando tomé la decisión (fichar), fue la correcta. Obviamente llegar a la final de la Champions League en mis primeros meses fue una gran ventaja y me ayudó mucho en mi desarrollo“, declaró Virgil Van Djik.

"You could see when I missed the first one, I was calm because I knew that the second one is going to come." 💪🔴