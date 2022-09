Lewandowski sobre Carlos Zambrano: “Todo lo que quería era romperme la pierna”

El polaco, Robert Lewandowski conversó con el medio polaco Kwartalnik Sportowy, de los temas que hablaron en la charla, salió el de los defensores mas duros a los que se ha enfrentado. Entre ellos destaca el peruano Carlos Zambrano, de quien aseguro que lo único que quería era romperle la pierna.



Esto dijo el delantero del Barcelona del ‘Kaiser‘: “Había un jugador llamado Zambrano del Eintracht. Todo lo que quería hacer era romperme la pierna, ni siquiera le importaba la pelota. Me enojó bastante que el árbitro no estuviera viendo lo que pasaba. Los defensores pueden hacer más que los delanteros muchas veces, no es una pelea pareja”.



Los dos futbolistas se enfrentaron en la Bundesliga. En las temporadas 2013/14 hasta la 2015/16. Cuando el actual defensa de Boca Juniors jugaba en el Eintracht Frankfurt y Lewandowski en el Borussia Dortmund y Bayern Munich.





Robert Lewandoski y Carlos Zambrano se enfrentaron entre las temporadas 2013/14 – 2015/16 (FOTO: Composición Latina)

SU LLEGADA AL FC BARCELONA:

Sobre su adaptación al FC Barcelona dijo: “No es tan malo como esperaba. La gente respeta mi privacidad. Por supuesto, Barcelona es un lugar turístico, durante la temporada hay muchos visitantes, por lo que esto podría cambiar. Somos una familia activa, nos gusta caminar”, declaro el ex futbolista del Bayern Munich.



En ese sentido hizo un apunto de comparación entre la Bundesliga y La Liga: “En España se aprecian más las jugadas técnicas. En la Bundesliga, el foco siempre está en el orden, la intensidad y ganar los partidos. Aquí, cada pequeño truco técnico o regate es valorado”, sostuvo el polaco.