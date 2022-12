Karim Benzema anunció que se retira de la selección de Francia

Increíble pero cierto. Karim Benzema en sus redes sociales anuncia que oficialmente se retira de la selección absoluta de Francia.

“¡Hice el esfuerzo y los errores necesarios para estar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello! He escrito mi historia y la nuestra se acaba”, sentencio el futbolista del Real Madrid en sus redes sociales.

J’ai fait les efforts et les erreurs qu’il fallait pour être là où je suis aujourd’hui et j’en suis fier !

J’ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. #Nueve pic.twitter.com/7LYEzbpHEs