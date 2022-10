Juan Reynoso explicó el motivo de la NO convocatoria de Luis Benites

Juan Reynoso anunció a los futbolistas convocados para el microciclo que tendrá la selección peruana desde el 2 al 13 de noviembre.

Está no es la lista oficial que disputarán los partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia. Simplemente es un registro que jugadores del torneo local que son del agrado del ‘Cabezón’ y su comando técnico. Sin embargo, en la convocatoria resalta la ausencia del máximo goleador de la Liga 1 2022, Luis Benites.

En ese sentido, el estratega nacional explicó la razón de la ausencia del delantero de Sport Huancayo en la lista de convocados. “Es difícil dar una respuesta, más allá de los gustos. Soy muy respetuoso de los números. Me ha tocado ver a Luis Benites, pero me parece que los que están convocados, hoy están un pasito arriba. Seguramente tendrá la oportunidad en algún momento”.

Por otro lado, Reynoso aclaró que el 14 de noviembre se conocerá a el grupo completo de la que disputarán encuentros pactados ante la ‘Albirroja’ y la ‘Verde’. “Es una convocatoria particular porque la coyuntura es particular. Al ser algo particular, nos obliga a que hagamos dos microciclos. Sobre el 13 de noviembre, se liberarán todos los jugadores del exterior, salvo algunas excepciones. El grupo completo estará sobre el 14 de noviembre y ahí saldrá la lista definitiva”.

Lista de convocados al microciclo de la selección peruana