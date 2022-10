José Luis Carranza: “Ellos (Alianza) son los más llorones que hay”

José Luis ‘Puma’ Carranza tuvo fuertes declaraciones luego de las reacciones que causó la celebración de José Guillermo Del Solar en la última derrota del cuadro blanquiazul en Trujillo.

Tras la dura derrota de Alianza Lima y las reacciones que causó en ‘Chicho’ Salas y todo hincha blanquiazul la eufórica celebración de ‘Chemo’ Del Solar, Carranza no pudo evitar dar su opinión sobre lo sucedido.

“Celebró normal (José Del Solar), con euforia, porque ganó su equipo, porque están jugando bien y hay que ser claros. A veces ellos ganan y celebran haciendo ‘cachita’. Ahora uno celebra respetando al rival, no pasa nada”, comentó el excampeón nacional con Universitario a Willax.

Pero las declaraciones de José Luis Carranza no terminarían ahí y calificaría de ‘llorones’ al clásico rival de la ‘U’.

“¿Por qué se van a quejar? Si ellos están acostumbrados a esos temas. Ellos son los más llorones que hay y deben respetar. Te ganaron bien”, sentenció el ‘Puma’.

José Guillermo ‘Chemo’ Del Solar: “Para mi el rival de toda la vida es Alianza Lima”.

El técnico de la Universidad César Vallejo se refirió a su eufórica celebración ante Alianza Lima, dejando en claro que, por ser hincha de Universitario, el rival a vencer siempre será el cuadro blanquiazul.

“Yo soy criado en Universitario. Jugué desde los 10 años en la U. Para mí el rival de toda la vida va a ser Alianza Lima (…) yo a Alianza Lima lo veo como el rival de siempre. A mí, el ‘Gato’ Cuellar, que en paz descanse, cuando yo tenía 10 años, me enseñó que nosotros podíamos perder con cualquiera, pero con Alianza no. Entonces cada vez que juego con Alianza para mi es un partido diferente”, afirma el ex jugador del cuadro ‘crema’.

Alberto Quintero salió lesionado ante Carlos A. Mannucci

No todo es alegría en tienda ‘crema’ y es que Alberto ‘Chiquitín’ Quintero salió lesionado al minuto 25 del partido ante Carlos A. Mannucci. Se encienden las alarmas en Ate. Pese a que el delantero intentó continuar en el partido, su técnico, Carlos Compagnucci, decidió pedir el cambio para prevenir una posible lesión previo al encuentro ante Sporting Cristal.