Joao Villamarín: “Algunas decisiones me cortaron las alas pero Atlético Grau me abrió las puertas”

Tras el gol agónico que le anotó a FBC Melgar, Joao Villamarín declaró para FPF Play sobre su salida de Universitario a mitad de año y su presente en Atlético Grau.

Atlético Grau venció agónicamente a FBC Melgar con un gol de Joao Villamarín. Foto: Twitter – Liga 1

“Solo siento una emoción enorme porque fue un semestre de inicio a mitad de año que lastimosamente no me fue como quería. Por ahí algunas decisiones me cortaron las alas pero Atlético Grau me abrió las puertas para tratar de recuperarme y este es el fruto después de tanto trabajo. Para mis compañeros también fue una mitad de año bastante complicada y ahora está la posibilidad de poder lograr el objetivo de clasificar a un torneo internacional y sobre todo peleando la punta, que para algunos era imposible”, señaló Joao Villamarín.

Asímismo, habló sobre las posibilidades de Atlético Grau de clasificar a la Copa Sudamericana: “Eso esperamos todos, vamos a estar pendientes de todos los resultados. Ahora vamos a disfrutar de este triunfo que ha sido bastante complicado pero que tiene a todo este pueblo unido y eso es gratificante para uno como futbolista”.

Además,, señaló: “Uno se prepara para cuando le toque, la fecha previa no me tocó por una expulsión. Hoy el ‘profe’ me dio la oportunidad de poder entrar, hoy me dio la confianza de aportar y el resultado se ha dado para alegría de nosotros”.

Finalmente, el ex jugador de Universitario le envió un mensaje a los hinchas ‘Albos’ tras el triunfo por 2-1 ante FBC Melgar: “Los hinchas nos dieron el empuje para salir del resultado adverso y estos es para ellos”.