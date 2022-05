Waldir Sáenz sobre Hernán Barcos: “Su vida son las redes sociales, que se preocupe en hacer goles”

Waldir Sáenz, goleador histórico de Alianza Lima, arremetió contra Hernán Barcos y mencionó que el argentino tiene que preocuparse por hacer goles con el club ‘íntimo’.

“Barcos no es Alianza, no me interesa lo que diga él, yo soy hincha del club. Los jugadores pasan y la institución queda. Su vida de él son las redes sociales, que no se preocupe mucho por eso, más bien que se preocupe en hacer goles con el club”, dijo Waldir Sáenz a Willax.

“A mí me preocupa lo que es Alianza y él no es Alianza. Yo como hincha quiero que Alianza mejore, que haga bien las cosas en la Copa Libertadores”, agregó.

El exdelantero ‘blanquiazul’ también se refirió al desempeño de Barcos en el parrido contra San Martín. “Tuvo 3 oportunidades de gol y no las aprovechó. El penal no fue penal. Yo por decir las cosas como son, la gente se molesta, pero me tiene sin cuidado. Es mi opinión”.