Selección peruana: Luis Advíncula sufrió lesión que lo dejaría fuera del repechaje

Luis Advíncula obtuvo el último domingo su segundo título con Boca Juniors. El lateral derecho de la selección peruana fue titular en la final de la Copa de la Liga Argentina, en la que los ‘Xeneizes’ se impusieron por 3 a 0 ante Tigre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

No obstante, no todo sería color de rosa para el defensor peruano, pues en dicho encuentro sufrió un desgarro que lo mantendría fuera de las canchas de 15 a 20 días. De ser este el caso, no llegaría al repechaje que la ‘Blanquirroja’ disputará ante Australia o Emiratos Árabes Unidos el 13 de junio.

De acuerdo al reporte oficial del club, se precisa que Advíncula padece de una lesión muscular en el isquiotibial derecho, por lo que tampoco jugaría el encuentro entre Boca y Deportivo Cali, importante para las aspiraciones del equipo argentino en la Copa Libertadores.

Con ello, Advíncula sería la primera baja en la selección peruana con miras al repechaje. La primera opción para reemplazar al exfutbolista de Sporting Cristal es Aldo Corzo, lateral de Universitario, quien disputó por última vez un partido con Perú ante Colombia por las Eliminatorias Qatar 2022.