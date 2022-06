Renato Tapia y su sentido mensaje luego del repechaje: “Ese día algo en mi murió”

Desde su debut en 2015, y pese a su corta edad, Renato Tapia fue erigiéndose como uno de los referentes de la selección peruana. El mediocampista tuvo una gran Eliminatoria rumbo a Qatar 2022; sin embargo, la ‘Blanquirroja’ no pudo conseguir el objetivo de ir a Qatar 2022.

Tapia fue titular en el duelo de repechaje ante Australia y convirtió uno de los penales en la tanda; no obstante, Perú terminó cayendo ante los ‘Socceroos’ y el sueño de acudir al Mundial por segunda vez consecutiva se diluyó. Dos días después del encuentro, el ‘Capitán del futuro’ se pronunció en redes sociales.

“No hay palabras para describir lo que siento día a día, cada vez que vuelvo a pensar en que no estaremos en el mundial, me dan ganas de llorar y de no pensar en nada. Ese día algo en mi murió, aún sigo buscando qué. Sé que pudimos dar más, creo que todos lo sabemos, pero simplemente no fue nuestro día”, escribió el volante central en su cuenta de Instagram.

El jugador del Celta de Vigo agradeció a los hinchas que llegaron hasta Qatar para presenciar el encuentro. “Ser peruano no tiene precio, ser peruano es ser distinto, ser peruano es que a pesar de todas las circunstancias siempre estamos juntos, unidos. Juro que volveremos, sé que volveremos…”, añadió.