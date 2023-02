¿Quién será el árbitro en el clásico entre Universitario y Alianza Lima?

Todo listo. A pocos días de jugarse el clásico del fútbol peruano entre Universitario y Alianza Lima, se pudo conocer la designación del cuerpo arbitral para este vibrante cotejo. Quien dirigirá el duelo en el estadio Monumental es el mismo juez encargado de impartir paridad en el último duelo entre los ‘Compadres’.

La CONAR (Comisión Nacional de Árbitros) anunció esta mañana la programación de árbitros de la fecha 5, teniendo como principal atractivo el clásico. Augusto Menéndez será el encargado de dirigir el duelo que sostendrán Universitario y Alianza Lima de este domingo a las 3:30 PM. Quienes lo acompañarán como jueves complementarios serán Stephen Atoche (1er asistente), Leonar Soto (2do asistente), Alejandro Villanueva (4to árbitro) y Víctor Hugo Carrillo (asesor).

(Augusto Menéndez ya sabe lo que es dirigir un clásico – Fotos: CONAR/Twitter)

Tal como se mencionó, Augusto Menéndez ya sabe lo que es dirigir un clásico, ya que estuvo presente en la victoria de Universitario por 0-2 ante Alianza Lima del año pasado. No obstante, no será el primer duelo entre Universitario y Alianza Lima que le toque dirigir: En el 2021 fue el juez de la contienda jugada en el estadio Nacional, el cual fue victoria blanquiazul por 2-1 en el último minuto.

Cabe destacar que la CONAR no solo anunció a los árbitros del clásico, sino también de toda la fecha 5 de la Liga1 Betsson. Encuentros como Sporting Cristal vs FBC Melgar o Deportivo Municipal vs Binacional FC son otros atractivos que tendrá la jornada futbolística del fin de semana en el país.