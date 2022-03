Perú vs. Paraguay: jugadores peruanos en capilla para el partido de repechaje

La selección peruana se prepara para jugar este martes ante su similar de Paraguay por la última fecha de las Eliminatorias rumbo a Qatar 2022. El enfrentamiento es importante para la ‘Blanquirroja’, ya que, si se lleva la victoria, asegurará la posibilidad de disputar el repechaje.

No obstante, en caso Perú logre este objetivo, un total de nueve futbolistas correrían peligro de no jugar tan crucial encuentro ante el clasificado de Asia. De recibir una tarjeta amarilla, no podrán ser tomados en cuenta para dicha ronda, que se jugará a partido único.

Cabe indicar que esta lista antes estaba conformada por diez jugadores; sin embargo, André Carrillo, que cargaba con una amarilla, se lesionó en el partido ante Uruguay en Montevideo, en el que nuestra selección cayó por 1 a 0, por lo que debió ser desconvocado y ya no corre este riesgo.

Jugadores peruanos en capilla

Pedro Gallese, Carlos Zambrano, Alexander Callens, Luis Advíncula, Yoshimar Yotún, Renato Tapia, Wilder Cartagena, Christofer Gonzáles y Gabriel Costa son los nueve futbolistas que podrían perderse la repesca. De los mencionados, Gallese, Zambrano, Callens, Advíncula y Tapia apuntan a ser titulares ante Paraguay.