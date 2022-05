Paolo Guerrero confirma que Alianza Lima se contactó con él: “No descarto nada”

Paolo Guerrero llegó a nuestro país el 17 de mayo y afirmó que ya se encontraba bien de su lesión en la rodilla derecha. El delantero, que actualmente se encuentra sin club, indicó que ya estaba preparado para escuchar ofertas de equipos interesados en ficharlo.

Asimismo, indicó que de Alianza Lima no se habían puesto en contacto con él. Sin embargo, este miércoles, el ‘Depredador’ confirmó que ya hubo conversaciones entre los representantes del cuadro ‘íntimo’ y su entorno sobre la posibilidad de incorporarlo para la segunda parte del año.

“Alianza Lima se ha contactado conmigo. No descarto nada, sería un sueño para mí. Estoy analizando ofertas y vamos a ver qué pasa. Hoy me sentí bien, volví a marcar de penal y eso me pone contento”, expresó el delantero para TV Perú a su salida de la Videna.

Cabe indicar que Paolo se viene poniendo a punto en el recinto deportivo de San Luis. El ‘9’ entrena con los seleccionados convocados para el repechaje del 13 de junio y, pese a no estar entre los llamados por Ricardo Gareca, el ‘Tigre’ no descartó su posible convocatoria.