Oblitas sobre derrota en el repechaje: “Me duele más que el 4 a 0 con Chile en el 97”

La derrota de la selección peruana en el repechaje ante Australia representó un duro golpe en jugadores, cuerpo técnico, dirigentes e hinchada. Así lo hizo notar el director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, en conferencia de prensa.

“Para que la gente entienda que lo que ha pasado nos duele mucho, a mí me duele no sabes cuánto. Me duele más que el 4 a 0 con Chile en el 97 siendo yo el DT, se los digo con absoluta autoridad, me duele más”, expresó el ‘Ciego’ en referencia al duelo en el que Perú fue derrotado en Santiago de Chile y quedó fuera del Mundial Francia 1998.

Previamente, el exfutbolista reveló que Ricardo Gareca se encontraba “muy mal anímicamente” debido al resultado ante los ‘Socceroos’ y que él mismo estuvo presente en la conferencia en lugar del ‘Tigre’. Sin embargo, afirmó que la selección se va a levantar de este complicado momento.

“Tenemos que levantarnos, a toda la gente que me escribe, les digo que vamos a levantarnos, porque si bajamos los brazos, por eso les repito, no volvamos a la cultura de la negatividad, esté quien esté vamos a levantarnos”, afirmó el exentrenador de la ‘Blanquirroja’.