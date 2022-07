Juan Carlos Oblitas: “Estoy algo ‘shockeado’ por la partida de Ricardo Gareca”

El ex director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, Juan Carlos Oblitas, aseguró sentirse muy sorprendido por la partida de Ricardo Gareca y su comando técnico de la selección. Asimismo, no ocultó su malestar por la forma en la que el ‘Tigre’ se fue del equipo.

“Hasta ahora estoy algo ‘shockeado’ por la partida de Ricardo Gareca. El técnico más exitoso en la historia del fútbol de selecciones en Perú se tuvo que ir de otra manera. No se merecía ir de la manera en que se fue. Se fue con la cabeza en alto, sin lugar a dudas, pero fallamos en las formas”, agregó el ‘Ciego’.

Asimismo, acotó que su decisión de no continuar en el cargo que mantuvo por siete años se da luego de conocerse que la federación, presidida por Agustín Lozano, le ofreció el puesto a Roberto Silva, quien actualmente encabeza la Agremiación de Futbolistas.

No obstante, el exfutbolista de la ‘Blanquirroja’ no le cerró las puertas a un potencial regreso a la FPF. “Nunca cierro las puertas a nada. Pero nunca hablo sobre especulaciones. No voy a tocar ese tema. Solo Dios sabe lo que pasará mañana”, añadió.