José ‘Chemo’ Del Solar: “Los números de Guillermo Salas cierran la boca a cualquiera”  

José Guillermo Del Solar, jefe de la Unidad técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), habló en exclusiva con Latina Deportes y resaltó el gran trabajo realizado por Guillermo Salas. Para ello, ‘Chemo’ se basó en los sólidos números y estadísticas del estratega de Alianza Lima.

“Me parece muy bueno que [Guillermo] Salas haga esa campaña con Alianza [Lima]. Lo felicito que haya ganado el Torneo Apertura porque es un técnico peruano. Si repasamos los técnicos peruanos en los equipos, hasta el año pasado estuve con Franco Navarro y Roberto Mosquera. No somos muchos. Los números de Salas le cierran la boca a cualquiera que puede opinar lo contrario”, dijo el también exentrenador de la selección peruana.

Por otro lado, el técnico comentó sobre la posibilidad de que Edison Flores retorne al fútbol peruano para jugar por Universitario de Deportes. “Particularmente, considero que puede jugar más tiempo en el extranjero”, inició. “El ‘Orejas’ tiene 28 años y tiene para jugar tranquilamente en el extranjero y hacerlo a gran nivel. Es una decisión personal y veremos que decide, pero creería que puede jugar 5 años tranquilamente en el extranjero”, agregó.

Por último, con referencia a su trabajo en menores, mostró una gran preocupación por el aspecto físico del futbolista peruano. “Hay un aspecto marcadamente importante y es el aspecto físico. Si nosotros no somos capaces de mejorar nuestra capacidad física, no vamos a competir. Más allá, que tengamos buen pie o buenos controles, si físicamente no estamos preparados, no competimos”, finalizó Del Solar.