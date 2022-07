Gianluca Lapadula habría dado positivo a COVID-19 y no entrenó con Benevento

Benevento dio inicio a su pretemporada de cara a la temporada 2022-2023, en la que buscará volver a la Serie A tras no lograr el ascenso en el curso anterior. No obstante, una de sus figuras no pudo estar presente en este comienzo: su goleador, Gianluca Lapadula.

De acuerdo a medios italianos, el ‘Bambino’, quien recientemente retornó de sus vacaciones, no se presentó a los entrenamientos por haberse contagiado de COVID-19. Por ello, el DT del equipo, Fabio Caserta, no lo convocó para el inicio de los trabajos.

La pretemporada del cuadro ‘Giallorossi’ empezó este 11 de julio con 34 futbolistas y se extenderá por 18 días. El equipo disputará su segunda temporada consecutiva en la Serie B, que iniciará el 12 de agosto. En el curso anterior, cayeron en los playoffs ante Pisa.

Por su parte, Lapadula tiene contrato hasta junio de 2023; pero en las últimas semanas fue vinculado al Cagliari, que también jugará la segunda división italiana. No obstante, Benevento no tiene interés en dejar ir a su goleador y espera que pueda cumplir su acuerdo hasta la siguiente temporada.