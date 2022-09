Catriel Cabellos: “Llegar a la Selección Peruana es algo que he soñado desde pequeño”

Juan Reynoso ha despertado el entusiasmo en los futbolistas nacionales con el llamado para integrar la lista selectiva que les permitirá ser observados con el objetivo de integrar en un futuro una convocatoria de la Selección Peruana.

Uno de los llamados más sonados fue el de Catriel Cabellos, el joven de 18 años que es considerado la nueva joya de Racing Club de Argentina. El volante es el primer futbolista que milita en el extranjero en pisar suelo peruano y ya entrena con sus compañeros en la Videna.

“Llegar a la selección absoluta es algo que he soñado desde pequeño. Que el nuevo profe me de la oportunidad es algo que no me esperaba. Quien me avisó sobre la convocatoria fue mi padre, porque yo estaba jugando con mi club”, dijo Catriel Cabellos a Latina Deportes.

“Justo venia de una derrota con mi club, pero tras enterarme de la convocatoria pasé de estar enojado a contento. Mi papá me llamó como cinco veces, cuando me dio la noticia estallé de felicidad”, finalizó.