Bryan Reyna confiesa que cambió su mentalidad para mejorar

Bryan Reyna jugó todo el partido y anotó un gol en la victoria 3-1 de la Academia Cantolao ante la Universidad San Martín. Tras finalizar el encuentro el futbolista peruano dió unas declaraciones a GOL PERU donde confiesa que ha cambiado su mentalida gracias a la selección peruana.

“He aprendido en la Selección Peruana que para obtener grandes cosas necesito trabajar. Antes terminaba de entrenar y me iba a mi casa. Ahora tengo otra mentalidad la de trabajar el doble”.

¡CAMBIO DE MENTALIDAD! Bryan Reyna 🔥🇵🇪, volante de @ADCantolao 🟡⚫: "Antes acababa de entrenar y me iba a mi casa, ahora tengo otra mentalidad de trabajar el doble". #LIGA1BETSSONXGOLPERU pic.twitter.com/mWgTSOKAhr — GOLPERU (@GOLPERUoficial) October 4, 2022

Recordemos que el futbolista de 24 años fue convocado por Juan Reynoso para los dos partidos amistosos que disputó la ‘bicolor’ ante México y El Salvador. Bryan Reyna estuvo presente en la victoria 4-1 de la ‘blanquirroja’ ante ‘La Selecta’, incluso marcó el tercer tanto del encuentro.

En ese sentido, la convocatoria del ‘Cabezón’ ha servido mucho para el habilidoso jugador de Cantolao. Decidió modificar su mentalidad para poder explotar todo su talento y pueda volver a jugar en el exterior.

Bryan Reyna anotó el tercer gol en la victoria 4-1 de Perú ante El Salvador. || Foto: GEC

Cabe resaltar que Reyna ya jugó en el extranjero, pasó por 5 clubes de España, los cuales son R. C. D. Mallorca, C. D. Toledo, CD Alcoyano, Barakaldo C. F. y Las Rozas C. F. todos son de la tercera división del balompié español.

Hasta la fecha el ex Mallorca en la liga peruana suma 24 partidos jugados, 3 goles anotados y 3 asistencias. De sus 3 tantos marcados todos fueron en el segundo tiempo (ante Cristal, Ayacucho FC y la USMP).

¿Cúanto vale Bryan Reyna?

Según el portal especializado Transfermark Reyna tiene un valor de 300 mil euros.