Árbitro del Perú vs Nueva Zelanda 2022: conoce a quien dirigirá el partido amistoso

La Selección Peruana se medirá este domingo 5 de junio ante Nueva Zelanda en la ciudad de Barcelona. Este compromiso servirá para que Ricardo Gareca pruebe al equipo de cara al repechaje que disputarán unos días más tarde ante el ganador del Australia – Emiratos Árabes Unidos. El objetivo es claro: volver a clasificar a una Copa del Mundo.

Pero antes de pensar en la repesca, hay que concentrarse en el amistoso ante los neozelandeses. Para este compromiso de preparación, FIFA anunció que Ishmael Barbara será el árbitro encargado del duelo. ¿Qué se sabe sobre este referí? Aquí te lo contamos.

El llamado para impartir justicia este 5 de junio en el RCDE Stadium de Barcelona fue elevado como juez internacional por la UEFA ante FIFA en 2021. Solo una vez fue árbitro central en un partido de clubes, se encargó de dirigir el FH vs. Sligo Rovers por la Conference League.

¿Qué experiencia tiene en selecciones? No mucha, ya que solo estuvo a cargo de partidos en los Europeos Sub 17 y Sub 21. Sus labores principalmente se han desarrollado como cuarto árbitro.

¿De dónde es el arbitro de Perú vs. Nueva Zelanda?

Según informó FIFA, los árbitros que acompañarán a Ishmael Barbara en la labor de dirigir el duelo entre la Selección Peruana y su similar de Nueva Zelanda son: Roberto Vella (1er asistente), Duncan Sultana (2do asistente) y Malcolm Spiteri (4to árbitro), todos de Malta al igual que el juez principal.

Perú a punta al repechaje Qatar 2022

Luego de este amistoso, la Selección Peruana partirá rumbo a Doha para continuar con su preparación de cara al transcendental partido que disputarán el 13 de junio por un cupo a Qatar 2022.

El 7 de junio se conocerá quién será el rival para enfrentar, pero según explicó Nolberto Solano, asistente técnico de la ‘Bicolor’, Ricardo Gareca tiene estudiado tanto a Australia como Emiratos Árabes Unidos. Así que solo queda esperar a que la escuadra nacional nos regale una alegría.