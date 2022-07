André Carrillo sobre renuncia de Cueva a la selección peruana: “Es totalmente falso”

Luego de la salida de Ricardo Gareca y su comando técnico de la selección peruana, se habló de una posible renuncia de Christian Cueva a la ‘Blanquirroja’, en desacuerdo por la forma en cómo la Federación Peruana de Fútbol (FPF) manejó la negociación con el estratega argentino.

Al respecto, André Carrillo descartó que ‘Aladino’ haya tomado la decisión de alejarse del ‘Equipo de todos’ y afirmó que ningún jugador está por encima del país. Pese a que no ha conversado con Cueva sobre este tema, no cree que el volante deje de representar a Perú.

“Sin hablar con Christian, puedo casi confirmar que es totalmente falso. No creo que, porque no continúe Gareca, un jugador dé un paso al costado. El país está por delante de cualquier DT o jugador. Yo quiero continuar y estoy seguro de que todos van a continuar. Hay técnicos que me han amado el doble que Gareca y he tenido que seguir”, expresó Carrillo en diálogo con Full Deporte.

La ‘Culebra’ también aprovechó para elogiar el trabajo de Gareca al mando de la selección, lo que le permitió ganarse el afecto de la afición peruana. “Son decisiones que a veces tiene que tomar la cabeza. Yo entiendo que la gran mayoría no está contenta, pero también hay que ver la otra parte”, expresó.