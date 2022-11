Hernán Barcos: “Si no estuviese para 90 minutos, no viajo”

Hernán Barcos, delantero de Alianza Lima, dejó unas palabras previo al duelo ante FBC Melgar por la final de ida de la Liga 1. ‘El Pirata’ aseguró que está totalmente recuperado de la lesión que lo aquejó frente a ADT, en la última jornada del Torneo Clausura.

“Llego bien, me siento bien. Estoy tranquilo, esperando hacer bien las cosas ante Melgar. Si no estuviese para 90, no viajo“, declaró Hernán Barcos a Latina Deportes. Recordemos que el delantero argentino ha sido vital para los ‘íntimos’ a lo largo de la temporada, al punto de ser el goleador con 18 tantos.

Hernán Barcos llegó a Alianza Lima a inicios del 2021.

Los números de Hernán Barcos

El experimentado delantero ha disputado un total de 31 cotejos en Liga 1, este año. Fue titular en 30 ocasiones y tiene una media de 85 minutos por cotejo. ‘El Pirata’ lleva 18 goles y ha brindado 5 asistencias este 2022.

En la Copa Libertadores, el argentino jugó 6 partidos con los ‘íntimos’ tuvo una media de 86 minutos por encuentro pero no ha podido marcar tanto alguno.

Actualmente el delantero tiene un valor de 300 mil dólares, según el portal especializado Transfermarkt. Barcos culmina contrato con Alianza Lima a fines de la presente temporada.

“Amor, respeto, admiración por esta camiseta, la entrega no se negocia y a seguir asi banda”, fueron las palabras atacante argentino hacia la institución que le abrió las puertas del fútbol peruano a inicios del 2021. ¿Podrán prolongar su contrato?