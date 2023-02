Zlatan Ibrahimovic: “Sigo siendo un dios, el número uno”

Fiel a su estilo. Esta mañana, Zlatan Ibrahimovic fue el centro de atención en los medios por, nuevamente, sus declaraciones. El atacante sueco destacó que aún se encuentra vigente y que está próximo a superar la lesión que lo marginó de las canchas desde hace algunos meses, pero que sigue siendo el mismo.

En declaraciones para el medio Sport Mediaset, el delantero de 41 años mencionó que no puede esperar para retornar a los campos de juego a defender la casaquilla del AC Milán. “Tengo muchas ganas de volver, quiero hacer muchas cosas, todo lo que me he perdido en los últimos meses”, de esta forma Zlatan Ibrahimovic expresó su deseo de volver a hacer fútbol.

Por otro lado, el delantero destacó que su calidad sigue intacta, así como también el tipo de jugador que es: “Sigo siendo un dios. Soy el número uno, ahora vuelvo y la música cambiará. Tengo 41, juego en AC Milan y sigo en el top. Quiero compartir mi visión con los demás. Estoy aquí por ellos. Si fuera por mí, estaría en una isla con un cigarro”.

Cabe destacar que la lesión que marginó a Zlatan Ibrahimovic fue un daño en el Tendón de Aquiles. La última vez que el jugador ofensivo vio actividad de manera oficial fue el 22 de mayo del 2022, teniendo la esperanza de regresar al gramado de juego lo más pronto posible.