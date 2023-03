Selección Peruana: Juan Reynoso confirmó que GIanluca Lapadula no será titular ante Alemania

Dura baja. Esta mañana, Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa previo a los cotejos ante Alemania y Marruecos. Como parte de la preparación, el DT brindó detalles del equipo nacional, los rivales y dio alcances de un posible once titular, así como también la situación actual de Gianluca Lapadula en el esquema.

Como es de conocimiento, Gianluca Lapadula no venía al cien por ciento en cuanto a sus condiciones físicas. El atacante del Cagliari de la Serie B (Italia) venía con una molestia física que no le permitía entrenar con normalidad, por lo que su presencia en los cotejos amistosos aún se encontraba en duda. Ante esto, el entrenador del conjunto patrio tomó la palabra y se refirió al estado de su jugador.

"Lapadula de inicio no va. Ya está mejor, pero no queremos arriesgarlo". Juan Reynoso en conferencia de prensa. pic.twitter.com/qgps9CbQYl — Fernando Egúsquiza (@fegusquizap) March 24, 2023

“Gianluca Lapadula de inicio no va. El delantero ya se encuentra mejor, pero no queremos arriesgarlo”. De esta forma, Juan Reynoso destacó que no usará al jugador ofensivo desde un inicio ante los cuatro veces campeones mundiales. Ante esto, quien se perfila para poder ser el inicialista podría ser Raúl Ruidíaz; sin embargo, Alex Valera también sabe lo que es defender la casaquilla bicolor.

Cabe destacar que el cotejo que sostendrán las selecciones de Perú y Alemania servirá a modo de preparación rumbo a las Eliminatorias al Mundial 2026. El encuentro se jugará el día de mañana desde las 2:45 PM (hora peruana) y tendrá lugar en el Mewa Arena (Alemania).