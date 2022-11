Alex Telles rompió en llanto tras enterarse que disputará el Mundial de Qatar 2022

Un día que sin duda jamás olvidará. Alex Telles, defensor del Sevilla, rompió en llanto tras enterarse que disputará el Mundial de Qatar 2022 junto a Brasil. El lateral conoció esta noticia junto a su amada, quien rápidamente lo abrazó para felicitarlo.

Recordemos que el lateral no ha tenido el arranque esperado con Sevilla y se llegó a especular que no disputaría el próximo mundial. Pese a ello, ‘Tite’ volverá a confiar en Telles y peleará un puesto en el once titular. ¿Tendrá minutos en Qatar 2022?

Brasil integrará el Grupo G junto a Camerún, Serbia y Suiza. El debut de la ‘Canarinha’ será el próximo 24 de noviembre en el Lusail Iconic Stadium.

O CHORO DA CONVOCAÇÃO 🤏🥺 Alex Telles e sua esposa, Vitoria, se emocionaram muito ao ouvir o nome do lateral na convocação de Tite pra Copa 🥹🥹



Telles y la lista con la que Brasil afrontará Qatar 2022

La nómina esta compuesta por tres arqueros: Alisson (Liverpool-ING), Éderson (Manchester City-ING) y Wéverton (Palmeiras-BRA). Los defensores son: Marquinhos (PSG-FRA), Thiago Silva (Chelsea-ING), Éder Militao (Real Madrid-ESP), Daniel Alves (Pumas-MEX), Danilo (Juventus-ITA), Bremer (Juventus-ITA), Alex Telles (Sevilla-ESP) y Alex Sandro (Juventus-ITA).

El mediocampo estará compuesto por: Casemiro (Manchester United-ING), Fabinho (Liverpool-ING), Fred (Manchester United-ING), Bruno Guimaraes (Newcastle-ING), Lucas Paquetá (West Ham-ING) y Éverton Ribeiro (Flamengo). Finalmente, el ataque lo conformará Neymar (PSG-FRA), Vinícius Junior (Real Madrid-ESP), Richarlison (Tottenham-ING), Raphinha (Barcelona-ESP), Gabriel Jesus (Arsenal), Pedro (Flamengo), Rodrygo (Real Madrid-ESP), Antony (Manchester United-ING) y Gabriel Martinelli (Arsenal-ING).