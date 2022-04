Robert Rojas: “Aldair Rodríguez fue a pedirme disculpas y le dije que se quedara tranquilo”

Robert Rojas, quien salió lesionado en el duelo que enfrentó a Alianza Lima y River Plate por Copa Libertadores, reveló que Aldair Rodríguez fue a pedirle disculpas tras la fuerte falta que le causó una fractura de tibia y peroné.

“Hay que estar fuerte, no queda otra. Es la primera vez que me lesiono así de mal. Agradezco a toda la gente que me apoya en las redes y me escribe a mi celular. Siento el cariño de todos”, dijo Robert Rojas en una entrevista para el programa paraguayo ‘Fútbol a lo Grande’.

Sobre la conversación que mantuvo con el futbolista de Alianza Lima, Robert Rojas dijo lo siguiente: “Aldair Rodríguez fue a pedirme disculpas y le dije que se quedara tranquilo, que no pasa nada”.

Alianza Lima vs River Plate

En su estreno en Copa Libertadores, Alianza Lima cayó por 1-0 ante River Plate en el estadio Nacional. El único gol del partido lo marcó Matías Suárez a los 65 minutos tras un gran pase de Julián Álvarez. El delantero cruzó el balón para vencer la portería de Ángelo Campos.

El próximo partido de los ‘blanquiazules’ en el torneo internacional será ante Colo Colo en Chile. En tanto, River Plate recibirá a Fortaleza de Brasil en Argentina.