¿Qué dijo Carlos Compagnucci ante las comparaciones con Jürgen Klopp por su parecido físico? El argentino se mostró complacido de que en redes sociales destaquen su semejanza con el director técnico del Liverpool de Inglaterra.

“Es un honor que me comparen con un entrenador de la élite. Lógicamente, por el parecido físico”, dijo Carlos Compagnucci al portal de Universitario de Deportes.

“Son cosas que no dependen de mí, yo no las manejo. Mañana me compararán con otro si la cosa va mal. Hoy van bien y lo acepto. Lo tomo de esa manera, de una forma tranquila, alegre, y ahí termina. Yo tengo mis armas para trabajar. Estoy a otra altura que Klopp, que es el número uno”, concluyó el estratega argentino.