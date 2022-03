Óscar Ruggeri criticó decisión del árbitro Anderson Daronco al no revisar el VAR en Perú vs Uruguay

El partido entre Perú y Uruguay culminó con una enorme polémica que fue comentada en todo el continente. El árbitro Anderson Daronco se negó a revisar el VAR en una jugada dudosa donde aparentemente el balón había ingresado en portería uruguaya, lo que habría significado el empate peruano en el estadio Centenario de Montevideo.

Tras culminar el compromiso que dio la clasificación directa a Uruguay a Qatar 2022, uno de los primeros en comentar lo ocurrido fue Óscar Ruggeri, quien analizó el comportamiento de los futbolistas peruanos al no buscar la forma de parar el partido para reclamar de manera enérgica que se revise el VAR en la mencionada jugada.

“Si yo soy Perú, tienen que ya saberlo… Alguien tiene que caer de Perú al suelo para que se pare el partido. porque el arquero la tenía en la mano, la sacas y te pueden hacer el gol. Entonces, uno cae y cuando esté tirado en la cancha, el árbitro va a verlo y ahí es el momento de atacar”, dijo Óscar Ruggeri en ESPN Argentina.

“Viste a los del banco, casi se meten a la cancha. Pero tiene que ser adentro. Fue la jugada en el momento. Después pueden decir que no fue gol, pero deben protestar”, agregó.

El exfutbolista argentino recalcó que los seleccionados peruanos tuvieron que ser más exigentes en su reclamo y buscar la forma de detener el juego para que se revise una jugada que pudo cambiar el destino del partido. “No me importa, porque me vuelvo tranquilo a Lima. Se para el partido y si no entra la pelota me voy al lado tranquilo”.

Última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas

La Selección Peruana tendrá que derrotar a Paraguay en Lima para asegurar el repechaje a Qatar 2022. De conseguir este resultado, los dirigidos por Ricardo Gareca tendrán que medirse ante el ganador del repechaje en las Eliminatorias de Asia para conseguir así su presencia en la cita mundialista.