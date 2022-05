Nasser Al-Khelaifi: “El dinero no es lo más importante para Kylian Mbappé”

Luego de anunciar la renovación del contrato de la superestrella Kylian Mbappé, el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi, aseguró que “el dinero no es lo más importante” para la joven promesa del fútbol francés.

En conferencia de prensa, el multimillonario se negó a precisar los términos del contrato por el cual Kylian Mbappé rechazó al Real Madrid, donde se pensaba que jugaría la próxima temporada.

“En cuanto al dinero, otros clubes, incluido el de ustedes (Real Madrid) pueden pagarle más que nosotros”, dijo Nasser Al-Khelaifi como respuesta a una pregunta realizada por un periodista español.

🗣️💬 Presidente Nasser Al-Khelaïfi: "El proyecto deportivo es importante para todo el club y los jugadores. @KMbappe quiere ganar como todos nosotros".#KylianCestParis pic.twitter.com/rbabEymPWa — Paris Saint-Germain (@PSG_espanol) May 23, 2022

¿Qué dijo Kylian Mbappé tras renovar con PSG?

El delantero de 23 años no ocultó el deseo que sintió la temporada pasada por marcharse al Real Madrid, pero resaltó que sus planes han cambiado y aseguró que su deseo es permanecer en Francia.

“Fue una decisión complicada y he tenido mucha presión, pero la he gestionado bien. Todos saben que el año pasado quise irme al Real Madrid, siempre soñé con llevar esa camiseta, que la llegué a vestir con 14 años, pero el contexto ha cambiado. Mi vida también. Quiero vivir en París. Agradezco a Florentino Pérez que me quisiera dar la bienvenida. Respeto mucho a su club”, dijo Mbappé en conferencia de prensa.