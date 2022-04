Martín Lasarte tras no alcanzar un cupo a Qatar 2022 con Chile: “No cumplimos el objetivo”

Martín Lasarte dejó de ser técnico de la Selección de Chile tras no conseguir un cupo en Qatar 2022. A través de una conferencia de prensa, el entrenador señaló que la escuadra sureña aún depende de su generación dorada y hasta el momento no hay jugadores que puedan reemplazarlos.

“Está claro que yo acepté las reglas del juego, por lo tanto, soy carne de la situación y no le tengo miedo a la palabra fracaso, lamentablemente, no cumplimos el objetivo”, dijo Martín Lasarte.

Sobre la incorporación de nuevos jugadores, el estratega señaló que aún no hay futbolistas que puedan reemplazar a los más experimentados. “Lo dije el primer día, hace un año atrás, la selección chilena todavía dependía de su generación dorada, el fútbol chileno no generaba futbolistas destacados, de hecho, por ahora no hay ninguno que no sean ellos, hay muy pocos y los que han salido, no compiten e incluso ni siquiera son convocados”.

Si bien es cierto Chile llegó a la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas con posibilidad de alcanzar un cupo al repechaje de Qatar 2022, dependía de otros resultados para lograr el objetivo y la victoria de Perú sobre Paraguay terminó con su sueño mundialista.