Luis Suárez: “Fue mi último partido en Clasificatorias, con 35 años es imposible que llegue a otra”

Luis Suárez cerró un ciclo en las Eliminatorias Sudamericanas. El delantero de 35 años señaló que el partido ante Chile fue el último que disputará en la mencionada competición internacional.

“Fue mi último partido en Clasificatorias, con 35 años es imposible que llegue a otra. Hasta me emociona porque uno ya lleva muchos años de trayectoria, he pasado muchos momentos complicados en mi carrera, vivimos momentos complejos con la destitución del maestro (Oscar Washington Tabárez) porque decían que algunos jugadores molestaban, que no estaban para el nivel, pero mostramos rebeldía”, dijo Luis Suárez al portal uruguayo de Ovación.

El experimentado delantero, que logró adjudicarse el puesto del máximo goleador en la historia de las Eliminatorias sudamericanas, aseguró que siempre dio su mayor esfuerzo cuando jugó por su selección. “Uno puede estar bien o mal, pero la entrega por la camiseta tiene que estar”.

Uruguay clasificó a Qatar 2022

Los dirigidos por Diego Alonso alcanzaron el tercer lugar de las Clasificatorias tras derrotar a Chile por 2-0 en el estadio San Carlos de Apoquindo. Los goles fueron anotados por Luis Suárez, quien marcó su último tanto en esta competencia, y Federico Valverde.