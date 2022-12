‘Juanfer’ Quintero cada vez más lejos de River Plate

Debido a los problemas económicos que pasa Argentina, la estadía de Juan Fernando Quintero en el equipo ‘Millonario’ peligra. Solo un cambio de pretensiones del colombiano lo mantendría en el equipo.

Es la noticia que menos quieren escuchar en Nuñez. Juan Fernando Quintero no partiría el 3 de enero en el avión que llevará a River Plate a los Estados Unidos para iniciar la pretemporada. El jugador colombiano y los dirigentes del ‘Millonario’ aun no encuentran el punto de equilibrio que haga que el volante se quede en River.

Si bien, para River Plate, no es descabellado lo que viene pidiendo el también seleccionado de Colombia, existe un problema fuerte. Como Quintero ya es considerado residente fiscal en Argentina por habitar desde hace un año en el país, el Banco Central no permite que se le pague en dólares y no existe vehículo para abonarle en el exterior (esto es, un club que sea propietario de su pase). Así las cosas, el mismo dinero que el año pasado se le podía pagar al 10 en el exterior hoy no se le puede pagar en el país.

Llevándolo a los números, por cada millón de dólares que a River le costaría $ 174.500.000 de pesos tomando en cuente la cotización oficial, hoy debería abonar 345.530.000 de pesos. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los convenios de los futbolistas se establece como parámetro el valor del dólar MEP, más conocido como dólar Bolsa, hoy a $345,53 de pesos.

Con este panorama, River Plate debería pagar más de el doble de lo que viene ganando Quintero. El problema sería que de darse ese acuerdo, generaría un fuerte desequilibrio en la masa salarial de todo el plantel.